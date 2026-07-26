Primaires du parti Sionisme religieux : la ministre Orit Strock en tête derrière Betsalel Smotrich

Les résultats officiels des primaires du Parti Sionisme religieux en vue des prochaines élections à la Knesset ont été publiés ce dimanche, à l'issue du vote des 200 membres du comité central de la formation. Dix candidats étaient en lice pour les premières places de la liste, tandis que le président du parti, le ministre des Finances Betsalel Smotrich, a confirmé le maintien de Zvika Mor, père de l'ancien otage Eitan Mor, parmi les candidats qu'il peut désigner.

Le scrutin s'est déroulé dans un contexte marqué par le départ du vice-ministre Moshe Solomon et du ministre Ofir Sofer, qui ont quitté le parti sur fond de désaccords concernant la loi sur la conscription des haredim et le projet de loi fondamentale sur l'étude de la Torah.

Selon les résultats annoncés par le directeur général du parti, Yehuda Wald, Betsalel Smotrich conserve la première place de la liste. La ministre Orit Strock arrive en tête des candidats élus lors des primaires, devant le député Simcha Rothman, suivi de Zvi Sukkot, Ohad Tal, Omer Rahamim, Michal Waldiger, le rabbin Shmuel Sasson, l'avocat Zvika Weishengard, Eitan Tam et Nathan Zaubman.

Conformément aux statuts du parti, Bezalel Smotrich dispose toutefois de la possibilité de réserver la deuxième place à une personnalité extérieure jugée d'importance. Si cette option est utilisée, Orit Strock serait reléguée à la troisième place, Zvika Mor occuperait la quatrième en tant que candidat désigné, suivi de Simcha Rothman, Zvi Sukkot, Ohad Tal et Omer Rahamim.

À l'issue du scrutin, Betsalel Smotrich s'est félicité de la composition de la liste, estimant qu'elle permettrait au parti de remporter les prochaines élections. De son côté, Yehuda Wald a salué « une démocratie vivante et authentique », remerciant l'ensemble des candidats et des militants ayant participé au processus électoral.