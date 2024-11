Saar aux Affaires étrangères, Elkin détenteur d'un portefeuille : les accords après le limogeage de Gallant

Le Premier ministre Netanyahou a limogé mardi le ministre de la Défense Gallant, une décision largement commentée, et a annoncé qu'il nommerait le ministre des Affaires étrangères Israel Katz pour le remplacer. Netanyahou a également annoncé qu'il avait proposé au député Gideon Saar de rejoindre la coalition afin de renforcer sa stabilité et celle du gouvernement.

Le président du parti "Nouvel espoir" Gideon Saar sera nommé ministre des Affaires étrangères, le député Zeev Elkin, issu du même groupe politique, sera nommé ministre au ministère des Finances et sera responsable de l'administration de la reconstruction et de l'administration de la réhabilitation du Nord. La députée Sharren Haskel sera nommée vice-ministre des Affaires étrangères et travaillera sur les questions de communication israélienne (Hasbara) dans les domaines du ministère.

De plus, les ministres Saar et Elkin siégeront comme membres du Comité ministériel pour les affaires de sécurité nationale ("le Cabinet politico-sécuritaire").

Le ministre des Affaires étrangères devrait participer régulièrement aux consultations sécuritaires et politiques, y compris sur la question du programme nucléaire iranien. Elkin, qui sera ministre au ministère des Finances, participera à l'élaboration du plan pour l'après-guerre à Gaza.