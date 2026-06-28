"Sans moi, les otages n'auraient jamais été libérés", affirme Betsalel Smotrich

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, affirme avoir joué un rôle déterminant dans la conduite de la guerre à Gaza et dans le retour des otages. Invité du podcast All In animé par Nadav Perry, le dirigeant du Parti Sionisme religieux a déclaré que son opposition à un accord partiel avec le Hamas avait permis la poursuite de l’offensive militaire jusqu’à Rafah.

« Sans moi, la guerre à Gaza se serait arrêtée avant Rafah », a-t-il assuré. « Contrairement à ce que l’on pense, c’est grâce à moi que tous les otages sont ici. » Selon lui, après l’accord conclu en janvier 2025, un nouveau projet d’accord prévoyant la libération de seulement huit otages était en préparation. Il affirme avoir alors opposé son veto et averti le Premier ministre Benjamin Netanyahou qu’il ne soutiendrait pas une telle initiative. « Si je n’avais pas fixé cette ligne rouge, nous serions encore aujourd’hui en train de négocier avec le Hamas pour obtenir la libération d’un otage après l’autre », a-t-il déclaré.

Les déclarations du ministre font écho à sa position constante tout au long de la guerre. Dès le printemps 2024, Betsalel Smotrich avait menacé de quitter la coalition si Israël acceptait un accord mettant fin aux combats avant la destruction du Hamas. En janvier 2025, il s’était également opposé à l’accord de cessez-le-feu et de libération d’otages, qu’il avait qualifié de « mauvais et dangereux pour la sécurité nationale ». Avec les ministres de son parti, il avait voté contre le texte au gouvernement, tout en décidant finalement de rester au sein de la coalition après avoir obtenu de Benjamin Netanyahou l’engagement qu’Israël reprendrait les opérations militaires à Gaza à l’issue de la première phase de l’accord si les objectifs de guerre n’étaient pas atteints.

En raison de son opposition à l'accord de libération des otages, Smotrich a été accusé à maintes reprises par les partis d'opposition, les familles des captifs et une large part de la population d'abandonner ces derniers à leur sort.

Au cours de l’entretien, Betsalel Smotrich est également revenu sur les négociations politiques qui avaient précédé la formation du gouvernement. Il a expliqué avoir refusé de participer à une coalition soutenue par le parti arabe Ra’am, malgré les pressions exercées, selon lui, par l’entourage de Benjamin Netanyahou. Le ministre affirme également que des proches du Premier ministre avaient tenté de convaincre le rabbin Haim Druckman -chef spirituel de la mouvance sioniste religieuse - de le faire changer d’avis, sans succès.