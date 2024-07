Smotrich appelle à intensifier la pression militaire sur Gaza

Lors d'une déclaration à Sderot, Betsalel Smotrich, leader du parti Sionisme Religieux et ministre des Finances, a estimé que le Hamas et son chef à Gaza, Yahya Sinwar, sont au bord de la défaite. Selon lui, cette situation pourrait paradoxalement mener à une acceptation soudaine d'un accord de cessez-le-feu et de libération d'otages.

"Nous observons de plus en plus de signes indiquant que le Hamas est en train de s'effondrer", a déclaré Smotrich. Il a ajouté qu'il ne serait pas surpris de voir Sinwar, après des mois de refus, accepter subitement une proposition d'accord.

Le ministre a interprété cette possible volte-face comme un signe de panique de la part de Sinwar, qui chercherait à "se sauver lui-même et à préserver le pouvoir du Hamas à Gaza" dans le but de reconstruire ses forces et de participer à nouveau aux plans militaires de l'Iran contre Israël. Paradoxalement, Smotrich, qui avait précédemment menacé de faire tomber le gouvernement s'il acceptait la dernière offre de cessez-le-feu, estime que ce moment critique nécessite une intensification de l'action militaire. "Ce n'est pas le moment de lever le pied", a-t-il insisté, appelant à "envoyer plus de forces à Gaza et à augmenter la pression militaire". Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions persistantes au sein du gouvernement israélien quant à la stratégie à adopter face au Hamas. Alors que certains plaident pour une approche diplomatique, d'autres, comme Smotrich, préconisent une escalade militaire, estimant que la victoire est à portée de main.