Sondage i24NEWS : pour la première fois, le bloc de Netanyahou perd sa majorité

C’est un tournant politique majeur. Selon un nouveau sondage réalisé par l’institut Direct Polls pour i24NEWS et publié mardi soir, le bloc dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou perd, pour la première fois dans cette série de sondages, la majorité nécessaire pour former un gouvernement.

Le sondage révèle un équilibre parfait entre coalition et opposition, chacune créditée de 60 sièges à la Knesset. Une situation qui empêcherait aujourd’hui Benjamin Netanyahou de constituer une majorité sans nouveaux alliés politiques.

Le Likoud reste toutefois largement en tête avec 30 sièges et conserve son statut de premier parti du pays. Parmi ses partenaires, le Shas obtient 10 sièges, Yahadout HaTorah 8, tandis qu’Otzma Yehudit d’Itamar Ben Gvir est également crédité de 8 mandats. Le parti du sionisme religieux de Betsalel Smotrich frôle en revanche le seuil électoral avec seulement 4 sièges.

Face à lui, le bloc opposé au gouvernement se restructure autour de nouvelles formations politiques qui bouleversent l’équilibre traditionnel du centre et de la gauche israélienne. Le parti « Yashar » apparaît comme la surprise du scrutin avec 17 sièges, devenant la deuxième force politique du pays. Le mouvement « Beyahad » obtient quant à lui 15 mandats. Les Démocrates recueillent 9 sièges et Israël Beitenou d’Avigdor Lieberman en décroche 8.

Le sondage marque également l’émergence d’un nouveau leader potentiel du « camp du changement » : Gadi Eisenkot, dont la popularité semble progresser fortement, au détriment notamment de Naftali Bennett et Yaïr Lapid.

Autre enseignement majeur : plusieurs partis historiques ou émergents ne franchiraient pas le seuil d’éligibilité, parmi lesquels Balad, le Parti économique, mais aussi Kakhol Lavan et le parti des réservistes, tous crédités de scores extrêmement faibles.

L’enquête a été réalisée le 19 mai auprès de 546 adultes, avec une marge d’erreur de 4,1 %.