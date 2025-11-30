Tempête politique en Israël après la demande de grâce présidentielle de Netanyahou

La demande de grâce déposée dimanche par le Premier ministre Benjamin Netanyahou auprès du président Isaac Herzog, provoquant une véritable déflagration dans le paysage politique israélien, révèle i24NEWS.

Le chef de l'opposition Yair Lapid (Yesh Atid) s'est immédiatement adressé au président : "Je vous appelle, président Herzog : vous ne pouvez pas lui accorder la grâce sans aveu de culpabilité, expression de remords et retrait immédiat de la vie politique."

Yair Golan, chef du parti Les Démocrate, a été plus lapidaire : "Seul un coupable demande la grâce. Après huit ans de procès, alors que les dossiers contre lui ne se sont pas effondrés, Netanyahou demande la grâce. Le seul échange acceptable serait que Netanyahou assume sa responsabilité, reconnaisse sa culpabilité, quitte la politique et libère le peuple et l'État."

Le député Gilad Kariv a dénoncé un revirement spectaculaire : "Pendant huit ans, il a attendu ce moment pour montrer qu'il n'y avait rien, que les dossiers s'effondraient. Maintenant il demande la grâce, sans prendre de responsabilité, sans avouer sa culpabilité, en parlant de réconciliation et d'intérêt national. L'intérêt national primordial est de mettre fin au règne de Netanyahou, qui a conduit Israël de désastre en désastre."

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a soutenu la démarche : "La grâce du Premier ministre Netanyahou est critique pour la sécurité de l'État. La réforme du système judiciaire et notamment du parquet corrompu qui a monté les dossiers contre Netanyahou est également critique."

Le ministre de la Culture Miki Zohar a abondé : "Il est temps de libérer Israël de la saga du procès Netanyahou qui déchire le peuple. La bonne chose à faire est de répondre favorablement à cette demande dans l'intérêt de l'avenir du pays."

Le président de la coalition, Ofir Katz, a salué "un geste de grandeur énorme" d'un "véritable leader qui place toujours l'intérêt de l'État avant son intérêt personnel."

Fait notable, la députée du Likoud Tali Gotlieb a exprimé sa déception : "Monsieur le Premier ministre, pourquoi déposer une demande de grâce ? Pourquoi permettre qu'on vous jette l'opprobre sans raison ? Je suis peinée et humiliée par cette demande."

Le Mouvement pour la qualité du gouvernement a appelé le président à rejeter immédiatement la demande : "Une grâce en pleine procédure judiciaire constitue une atteinte mortelle à l'État de droit et au principe d'égalité devant la loi."

Les mouvements de protestation ont annoncé une manifestation d'urgence ce soir devant la résidence du président à Tel Aviv.