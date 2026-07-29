Un député du Shas accuse la Cour suprême d’être devenue "une force politique au service de l’opposition"

Le député Michael Malchieli, membre du parti orthodoxe Shas, a vivement attaqué mercredi la Cour suprême israélienne après l’audience consacrée à la loi gelant l’arrestation des déserteurs orthodoxes. Interrogé sur la radio Kan Reshet Bet, il a accusé la juridiction de s’être rangée depuis plusieurs années contre le public haredi et de jouer désormais le rôle d’"une force politique au service de l’opposition".

Michael Malchieli a notamment justifié l’absence de représentant du gouvernement à l’audience, estimant que l’issue de la procédure était connue d’avance. Selon lui, les juges avaient déjà choisi leur camp et les arguments présentés par la conseillère juridique de la Knesset relevaient davantage du discours politique que du droit. Il a cité à ce titre les positions de responsables de l’opposition comme Yair Lapid et Merav Michaeli.

Le député du Shas a ajouté que son parti ne reconnaissait ni la légitimité du débat tenu la veille ni la décision rendue, dénonçant ce qu’il considère comme une "persécution des étudiants en Torah". Il a affirmé que les formations orthodoxes cherchaient au contraire à régler par la loi le statut des étudiants des yeshivot, afin de rester dans un cadre légal.

La Cour suprême a pourtant émis à l’issue de l’audience une ordonnance provisoire suspendant la loi sur le gel des arrestations. Durant les débats, le secrétaire du gouvernement Yossi Fuchs avait défendu le texte en affirmant que "l’État a besoin de recrues orthodoxes, pas de détenus orthodoxes".

Le représentant de la procureure générale, l’avocat Aner Helman, a soutenu au contraire que la loi était invalide et attentatoire aux principes constitutionnels, estimant qu’elle ne satisfaisait à aucun des critères requis pour limiter les droits fondamentaux.

Réagissant aux propos de Michael Malchieli, le député Gilad Kariv, du parti Les Démocrates, a mis en garde contre une remise en cause croissante de l’autorité judiciaire. Il a cité plusieurs appels récents à ne pas respecter les décisions de la Cour suprême et averti qu’en l’absence de changement politique majeur, Israël risquait selon lui de glisser vers "l’anarchie".