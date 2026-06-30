Vif affrontement entre Itamar Ben Gvir et le parti Shas à la Knesset

Une vive querelle a éclaté lundi soir entre le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir et le parti ultraorthodoxe Shas, après l’échec d’une proposition de loi visant à empêcher les visites de la Croix-Rouge aux terroristes Nukhba emprisonnés en Israël.

Le texte n’a pas obtenu de majorité à la Knesset, notamment en raison du boycott du vote par le Shas.

Dans un communiqué, le parti a affirmé soutenir pleinement le projet de loi, mais a accusé Ben Gvir de l’avoir soumis au vote en violation d’accords conclus au sein de la coalition.

Selon le Shas, le ministre avait été invité à reporter le vote à mercredi, afin que le parti puisse le soutenir après l’adoption de la Loi fondamentale sur l’étude de la Torah.

« Il semble qu’un coup politique soit plus important pour lui que l’adoption réelle de cette législation essentielle », a dénoncé le Shas.

Itamar Ben Gvir a vivement rejeté ces accusations. Il affirme que le vote ne pouvait pas être repoussé à mercredi en raison de l’opposition du bloc minoritaire, ce qui aurait, selon lui, rendu le texte caduc.

Le ministre a accusé le Shas de « compromettre la sécurité d’Israël » en permettant à la Croix-Rouge de visiter des terroristes Nukhba, qu’il accuse de pouvoir relayer des accusations contre les gardiens de prison israéliens et l’État d’Israël.

« Une honte totale », a lancé Ben Gvir, évoquant un retour du « deal Deri-Tibi ».

Cet affrontement met en lumière les tensions croissantes au sein de la coalition israélienne, sur fond de débats autour de la sécurité, des détenus terroristes et des priorités législatives des partis religieux.