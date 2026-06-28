Accord-cadre avec le Liban : Itamar Ben-Gvir dénonce une "grave erreur"

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a fustigé samedi soir l’accord-cadre signé entre Israël et le Liban, le qualifiant de « grave erreur ». Il a annoncé avoir demandé au Premier ministre Benjamin Netanyahou de soumettre le texte à un vote du gouvernement.

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« Il est vrai que nous restons pour l’instant sur la majeure partie du territoire, mais l’État libanais ne désarmera pas le Hezbollah », a déclaré Ben Gvir. Selon lui, la présence de ministres du Hezbollah au sein du gouvernement libanais empêche toute confiance dans la capacité de Beyrouth à confisquer les armes du mouvement terroriste chiite.

Le ministre a ajouté : « Seuls les soldats de Tsahal détruiront le Hezbollah — personne d’autre ne le fera à notre place. »

Ben Gvir s’en est également pris à Benjamin Netanyahou après que ce dernier a annoncé vouloir former « un vaste gouvernement national » en cas de victoire aux prochaines élections. Le chef du parti Otzma Yehudit a jugé cette perspective « très préoccupante », estimant que les précédentes coalitions élargies avaient empêché la mise en œuvre d’une politique de droite ferme.

Selon lui, le prochain gouvernement devrait être « un gouvernement exclusivement de droite ».

L’accord signé vendredi à Washington prévoit notamment un retrait progressif de Tsahal de certaines zones du sud du Liban dans le cadre d’un projet pilote, tout en maintenant une zone de sécurité sous contrôle israélien. Le texte souligne qu’Israël n’a aucune revendication territoriale sur le Liban et que ses opérations visent uniquement à neutraliser les menaces du Hezbollah et d’autres organisations terroristes.

L’accord affirme également l’objectif commun d’Israël et du Liban, avec le soutien des États-Unis, de parvenir à une paix durable et à une stabilité régionale.