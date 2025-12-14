Yaïr Lapid : l’opposition ne coopérera pas avec la "commission de camouflage" du gouvernement sur le 7 octobre

Le chef de l’opposition israélienne, Yaïr Lapid, a annoncé que l’opposition ne coopérerait pas avec le projet de la coalition visant à créer une commission d’enquête alternative sur les défaillances du 7 octobre. Le texte, présenté par le député du Likoud Ariel Kallner, propose la mise en place d’une « commission nationale d’enquête étatique », en lieu et place d’une commission d’État indépendante.

« L’opposition ne coopérera pas avec une commission de camouflage sur le 7 octobre », a déclaré Lapid, accusant la coalition de chercher à contourner une véritable enquête indépendante. Ses propos interviennent peu après la présentation officielle du projet de loi à la Knesset.

Les critiques se sont multipliées dans l’opposition. Le parti Israel Beitenou d’Avigdor Lieberman a dénoncé une tentative de « blanchiment » politique, affirmant détenir des preuves selon lesquelles le Premier ministre Benjamin Netanyahou aurait été averti en amont de l’attaque du Hamas, preuves qui ne seraient présentées que devant une commission d’État formelle. Le député Gilad Kariv (Les Démocrates) a qualifié le projet d’« affront aux familles endeuillées » et de « cirque politique ».

Selon le texte, 80 députés sur 120 seraient requis pour nommer les six membres de la commission. En cas de désaccord, coalition et opposition désigneraient chacune trois membres, rejoints par quatre représentants des familles des victimes. Toutefois, en cas de boycott ou d’échec, le président de la Knesset pourrait trancher, conférant de facto à la coalition un contrôle décisif.

L’ancien Premier ministre Naftali Bennett a vivement critiqué le projet, dénonçant « une trahison envers les familles endeuillées et l’ensemble du peuple israélien ». « Ceux qui sont censés être investigués veulent nommer leurs propres enquêteurs », a-t-il affirmé, promettant, en cas de victoire électorale, d’annuler cette commission et d’établir immédiatement une commission d’enquête d’État conformément à la loi.