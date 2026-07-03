Yuli Edelstein quitte le Likoud

Le député israélien Yuli Edelstein, figure historique du Likoud, a annoncé qu'il quittait le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou, mettant ainsi fin à plus de vingt ans d'appartenance à la formation de droite.

Dans un extrait d'une interview accordée à la chaîne Channel 12, qui sera diffusée intégralement dimanche soir, Edelstein déclare : « Je n'ai pas l'intention de me présenter aux primaires du Likoud. Je m'engage sur une nouvelle voie politique. » Il n'a toutefois donné aucun détail sur ses motivations ni sur ses projets.

Élu à la Knesset sous les couleurs du Likoud depuis 2003, Yuli Edelstein a occupé plusieurs fonctions de premier plan, notamment celles de président de la Knesset et de ministre. L'an dernier, il avait été écarté de la présidence de la commission des Affaires étrangères et de la Défense après avoir refusé de promouvoir un projet de loi prévoyant de larges exemptions au service militaire obligatoire.

Son départ intervient à un moment clé de la vie politique israélienne. Les primaires du Likoud sont prévues le 4 août, en amont des élections législatives, qui devront se tenir au plus tard à la fin du mois d'octobre.

Cette annonce pourrait rebattre les cartes au sein de la droite israélienne, alors que les spéculations se multiplient sur la recomposition du paysage politique avant le prochain scrutin national.