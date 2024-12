35 000 Juifs ont immigré en Israël depuis les massacres du 7 octobre

Environ 35 000 Juifs ont fait leur aliya (immigration en Israël) depuis le 7 octobre 2023, ont révélé les chiffres publiés dimanche par l'Agence juive. Sur ces 35 000 personnes, originaires d'une centaine de pays différents, 31 000 ont immigré en Israël au cours de l'année 2024. Un tiers de tous les olim hadashim (nouveaux immigrants) étaient âgés de 18 à 35 ans.

Le Centre mondial de l'alya de l'Agence juive à Jérusalem a enregistré une augmentation massive de l'ouverture de dossiers d'aliya dans les pays occidentaux. L'organisation Massa, créée conjointement par l'Agence juive et le gouvernement israélien, a quant à elle continué à faire venir des milliers de jeunes juifs en Israël malgré la guerre.

L'Agence juive s'est également efforcée de mobiliser les Juifs de diaspora pour qu'ils aident Israël. Selon les données, 11 000 familles touchées par le terrorisme en Israël ont reçu des dons, des aides d'urgence et des aides à la reconstruction de la part de Juifs de la diaspora. Les dons ont constitué un total de 80 millions de shekels (20,8 millions d'euros).

Depuis le 7 octobre, l'Agence juive a aussi œuvré au renforcement de la sécurité des communautés juives en dehors d'Israël en envoyant notamment plus de 2 300 émissaires dans 65 pays. Ces derniers ont de plus contribué à mobiliser le soutien à l'État d'Israël sur la scène mondiale et à sensibiliser le public à la libération des otages. Le Fonds de sécurité de l'Agence a investi plus de 19 millions de shekels (5 millions d'euros) pour la sécurité de ces communautés juives face à la forte augmentation des actes antisémites.

"L'engagement mutuel entre les Juifs du monde et Israël est un rayon de lumière dans l'une des périodes les plus difficiles de notre histoire", a déclaré le directeur de l'Agence juive, Yehuda Stone, dans des propos rapportés par le Jerusalem Post. "Nous avons œuvré ensemble pour renforcer Israël pendant la guerre et la sécurité des communautés juives à la suite des vagues d'antisémitisme dans le monde. L'Agence juive continuera à renforcer le partenariat stratégique entre les Juifs de la diaspora et Israël et à permettre à chaque Juif du monde de participer à la construction de notre avenir commun".

"L'Agence juive s'efforce de renforcer et de revitaliser l'État d'Israël de diverses manières, ce qui est possible grâce au lien que nous tissons avec les Juifs de la diaspora", a quant à lui déclaré le président de l'Agence juive, le général de réserve Doron Almog. "Il s'agit d'un lien d'importance existentielle qui est l'expression de la force et de l'unité". "Cet engagement, qui a été ressenti si fortement depuis le massacre du 7 octobre, est source de force pour la reconstruction de la société israélienne", a-t-il ajouté.