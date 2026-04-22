Affluence record dans les parcs : les Israéliens célèbrent le jour de l'Indépendance en pleine nature

En ce jour de Yom Hatzmaout, près de 130 000 Israéliens ont investi les parcs, réserves naturelles et sites nationaux à travers le pays, transformant cette journée festive en véritable célébration en plein air. Dès le matin, familles, groupes d’amis et randonneurs ont convergé vers les espaces verts pour profiter de la nature et marquer l’anniversaire de l’État dans une ambiance conviviale.

Parmi les sites les plus fréquentés figurent les parcs nationaux de Maayan Harod, Ashkelon, le Castel ou encore Ein Hemed, où une affluence exceptionnelle a été observée. D’autres lieux emblématiques comme Césarée, le parc du Yarkon ou encore Zippori ont également attiré de nombreux visiteurs, tout comme les réserves naturelles d’Einot Tsukim, d’Ein Afek et les récifs coralliens d’Eilat.

Dans le sud du pays, environ 1 000 personnes ont choisi de prolonger les festivités en passant la nuit en camping, notamment dans les zones aménagées du parc Eshkol. Cette affluence témoigne d’un attachement profond des Israéliens à leur territoire et à leurs paysages, particulièrement en cette journée symbolique.

« Cette année, Yom Hatzmaout a été particulièrement émouvant », a souligné une responsable de l’Autorité de la nature et des parcs, saluant les efforts des équipes mobilisées pour rouvrir rapidement les sites et garantir des conditions de visite sûres et agréables.

Malgré un contexte sécuritaire encore sensible, les célébrations se sont déroulées dans une atmosphère sereine, marquée par le plaisir de se retrouver et de partager.

Les autorités prévoient par ailleurs une forte fréquentation dans les jours à venir, portée par une météo clémente et de nombreuses activités organisées dans les réserves et parcs nationaux. Une manière, pour les Israéliens, de prolonger l’esprit de fête et de liberté qui caractérise cette journée unique.