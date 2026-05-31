Après les iPhone à prix cassés, Osher Ad vend des voitures

La chaîne israélienne de distribution Osher Ad crée une nouvelle fois la surprise. Six mois après avoir attiré des foules en proposant des iPhone à prix cassés, l’enseigne commercialise désormais… des voitures.

Les clients qui se sont rendus dimanche dans plusieurs magasins du groupe ont découvert à l’entrée des véhicules Kia Sportage neufs exposés à la vente, une initiative pour le moins inhabituelle dans un supermarché.

Dans le cadre de cette opération, Osher Ad propose des Kia Sportage de première main au prix de 139.990 shekels. Les acheteurs intéressés doivent verser un acompte de 1.800 shekels à la caisse principale avant de finaliser les modalités de commande, de livraison et de remise du véhicule.

Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large observée dans le commerce de détail israélien. Les grandes enseignes ne se limitent plus aux produits alimentaires ou aux biens de consommation courante et élargissent progressivement leur offre à des articles beaucoup plus coûteux, comme l’électroménager, les produits électroniques et désormais les automobiles.

Osher Ad s’était déjà distinguée il y a quelques mois en vendant des iPhone à des tarifs inférieurs de plusieurs centaines de shekels à ceux de ses concurrents. Cette opération, rendue possible grâce à l’importation parallèle de produits ne transitant pas par les circuits officiels d’Apple Israël, avait provoqué de longues files d’attente dans plusieurs magasins du pays.

Avec cette nouvelle initiative, l’enseigne confirme sa volonté de casser les codes traditionnels de la distribution et de séduire une clientèle toujours plus attentive aux prix dans un contexte marqué par le coût élevé de la vie en Israël.