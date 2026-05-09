Avant le derby de Tel-Aviv, un jeune violemment agressé près du stade Bloomfield : trois suspects arrêtés

La police israélienne a annoncé samedi l’arrestation de trois habitants de Tel-Aviv soupçonnés d’avoir violemment agressé un jeune homme à proximité du stade Bloomfield, quelques heures avant le derby opposant le Hapoël Tel-Aviv au Maccabi Tel-Aviv à Jaffa.

Selon les autorités, la victime a subi de graves blessures au visage et au corps lors de cette attaque survenue aux abords du stade, dans un contexte de forte tension autour du match. Les suspects, âgés d’une vingtaine et d’une trentaine d’années, ont été interpellés par des unités antiémeutes de la police de Tel-Aviv ainsi que par des enquêteurs du district d’Ayalon.

Dans un communiqué, la police précise que les trois hommes ont été transférés au commissariat de Jaffa pour être interrogés pour « coups et blessures graves ».

Les forces de sécurité étaient massivement déployées dans le secteur dans le cadre du dispositif de sécurité entourant le derby, considéré comme l’un des matchs les plus sensibles et explosifs du football israélien.

La police a également indiqué avoir procédé à cinq autres arrestations dans un incident distinct survenu autour du stade Bloomfield. Lors des contrôles effectués sur les suspects et sur leurs scooters, les agents ont découvert des armes par destination, des pierres ainsi qu’une importante quantité d’engins pyrotechniques.

Les autorités n’ont pas précisé si les deux affaires étaient directement liées à des groupes de supporters des deux clubs rivaux, mais les tensions entre fans du Hapoël et du Maccabi Tel-Aviv donnent régulièrement lieu à des violences avant ou après les rencontres.

Le derby de Tel-Aviv est considéré comme l’un des événements sportifs les plus sensibles du pays et mobilise chaque année d’importants moyens policiers afin d’éviter affrontements et débordements autour du stade.