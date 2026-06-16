« Cette grossesse est notre victoire » : l’ex-otage Elkana Bohbot et son épouse attendent un second enfant

Une naissance qui symbolise pour eux l’espoir, malgré les blessures encore profondes laissées par plus d’un an de captivité.

Pour Elkana et Rebecca Bohbot, l’annonce de cette grossesse représente bien plus qu’un heureux événement. Elle incarne une victoire personnelle face à l’épreuve la plus difficile de leur vie.

Deux mois après avoir révélé attendre une petite fille, le couple s’est confié sur son parcours depuis le retour d’Elkana, libéré il y a six mois après de longs mois de captivité aux mains du Hamas.

Pendant toute la période où son mari était retenu à Gaza, Rebecca Bohbot est devenue l’un des visages les plus connus de la campagne pour la libération des otages. Multipliant les interviews et les appels publics, elle s’est battue sans relâche pour obtenir son retour.

Au milieu de cette lutte, elle avait confié un souhait qui paraissait alors presque irréel : « Avec l’aide de Dieu, nous traverserons cette épreuve et nous aurons d’autres enfants. J’ai déjà envie d’être enceinte. »

Aujourd’hui, ce rêve est devenu réalité.

Dans une vidéo émouvante publiée il y a quelques semaines, le couple a annoncé attendre une fille, qui rejoindra bientôt leur fils Re’em, âgé de six ans.

Pour Rebecca, cette grossesse est un symbole de renaissance.

« Cette grossesse est notre victoire », a-t-elle déclaré.

Mais derrière cette joie se cache une réalité plus complexe. Le retour à la vie normale demeure un défi quotidien pour l’ancien otage et sa famille.

La captivité a profondément transformé Elkana Bohbot.

Comme de nombreux ex-otages revenus de Gaza, il poursuit un long processus de réadaptation physique et psychologique.

Le couple reconnaît que sa relation a été profondément bouleversée par les événements.

« Ce qui existait avant n’existe plus », expliquent-ils.

La reconstruction passe désormais par l’acceptation de cette nouvelle réalité et par l’apprentissage d’une vie différente, marquée à jamais par les mois passés en captivité.

Rebecca, originaire de Colombie, avait quitté son pays pour s’installer en Israël, où elle s’est convertie au judaïsme avant de construire sa vie avec Elkana.

Durant les mois de guerre et d’incertitude, elle est devenue l’une des voix les plus déterminées du combat pour la libération des otages.

Aujourd’hui, alors que leur famille s’apprête à s’agrandir, le couple tente de regarder vers l’avenir.

Malgré l’espoir qu’apporte cette naissance à venir, Elkana et Rebecca soulignent que le chemin vers la guérison reste long.

Les souvenirs de la captivité, l’absence de normalité et les séquelles émotionnelles demeurent présents.

Mais la perspective d’accueillir une petite fille leur offre une nouvelle raison d’avancer.

Pour cette famille devenue l’un des symboles de la résilience israélienne après le 7 octobre, cette grossesse représente avant tout un message d’espoir : celui de la vie qui continue malgré la tragédie.