Depuis le 7 octobre, plus de 25 000 enfants reconnus victimes d’actes terroristes en Israël

Depuis le 7 octobre 2023, 25 274 enfants ont été officiellement reconnus comme victimes d’actes terroristes par la Bituah Leumi (Institut national d’assurance d’Israël). L’annonce a été faite ce mardi, mettant en lumière l’ampleur du traumatisme subi par la jeunesse israélienne depuis le début de la guerre. Plus de 97 % des reconnaissances ont été enregistrées entre octobre et décembre 2023, au plus fort des attaques.

Le bilan humain est particulièrement lourd : 63 enfants ont été assassinés, 35 ont perdu leurs deux parents et 316 ont perdu un frère ou une sœur. Par ailleurs, 5 659 mineurs ont été reconnus comme souffrant d’un handicap physique ou psychique lié aux événements.

La répartition par âge révèle que les plus jeunes sont les plus touchés. Les enfants âgés de 5 à 9 ans constituent le groupe le plus important, avec 8 123 cas recensés, suivis des 0 à 4 ans (7 356). Chez les 10 à 14 ans, 6 532 enfants ont été reconnus, tandis que 3 263 adolescents de 15 à 17 ans figurent également parmi les victimes reconnues.

Dans un communiqué, le Bituah Leumi souligne qu’il mobilise une « enveloppe globale » pour accompagner ces enfants : allocations mensuelles, suivi social personnalisé et prise en charge psychologique. L’institution affirme considérer la réhabilitation de cette génération frappée par le terrorisme comme une mission nationale et morale prioritaire, et s’engage à fournir un soutien sur le long terme, aussi longtemps que nécessaire.