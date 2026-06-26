Des centaines de personnes défilent à la Pride de Mitzpe Ramon

Plusieurs centaines de personnes ont participé ce vendredi à la sixième Marche des fiertés de Mitzpe Ramon, dans le sud d’Israël, organisée sous haute sécurité après une campagne d’affichage anti-LGBTQ menée par un groupe religieux.

Vêtus de rose, les manifestants ont scandé « Nous sommes là pour rester », affirmant leur volonté de défendre la visibilité de la communauté LGBTQ dans cette petite ville de quelque 5 800 habitants. Plusieurs députés de l’opposition et candidats du parti de gauche Les Démocrates étaient présents. La députée Naama Lazimi a déclaré : « Nous ne laisserons aucune ville ni aucun enfant de côté. Nous continuerons à nous battre pour une véritable éducation et l’égalité dans tout le pays. »

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L’une des organisatrices de la marche, Michal Romi, a dénoncé un climat d’hostilité entretenu par une partie des autorités locales et de la communauté religieuse. Selon elle, des affiches et banderoles portant des slogans tels que « La famille gagne » ou « Il n’y a pas de fierté sans famille » ont été installées dans la ville afin « d’intimider la communauté LGBTQ ».

Cette campagne est attribuée à l’organisation religieuse conservatrice Bocharim BaMishpacha (« Choisir la famille »), proche du rabbin Zvi Tau, figure spirituelle du parti anti-LGBTQ Noam. Le rabbin Zvi Kostiner, dirigeant de la yeshiva Midbara K’Eden de Mitzpe Ramon, avait déjà suscité une vive polémique en 2022 en appelant publiquement ses élèves à dire aux personnes LGBTQ de « rentrer chez elles ».

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Le chef du conseil local, Eliya Winter, n’a pas évoqué directement ces affiches mais a affirmé sur Facebook que certains acteurs cherchaient depuis plusieurs semaines à provoquer des tensions dans la ville, sans obtenir le résultat escompté.

En 2022, la Cour suprême israélienne avait ordonné le maintien du parcours initial de la Pride, après que la police avait tenté de déplacer le défilé en périphérie pour des raisons de sécurité.