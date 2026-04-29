Des orthodoxes bloquent l’entrée de Jérusalem pour protester contre l’arrestation de réfractaires au service militaire

Des centaines de juifs orthodoxes manifestent mercredi à l’entrée de Jérusalem pour protester contre l’arrestation de réfractaires au service militaire, bloquant notamment le principal carrefour d’accès à la ville. La mobilisation intervient dans un climat de fortes tensions autour de la conscription.

La veille, plusieurs centaines de manifestants s’étaient rassemblés devant le domicile du chef de la police militaire, le général Yuval Yamin, afin de dénoncer les arrestations de déserteurs. Selon les informations, certains d’entre eux ont pénétré dans la résidence, alors que des membres de sa famille se trouvaient à l’intérieur. Les forces de l’ordre ont procédé à l’arrestation de 25 personnes à l’issue de cet incident.

L’armée israélienne a vivement condamné ces événements. Le chef d’état-major, le général Eyal Zamir, a dénoncé « une attaque grave », estimant que s’en prendre à des membres des forces de sécurité et à leurs familles constituait « le franchissement d’une ligne rouge dangereuse ». Il a appelé à une réponse ferme des autorités afin de traduire les responsables en justice.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a également condamné « une attaque sauvage et violente » contre un haut responsable militaire, exigeant que des mesures strictes soient prises contre les auteurs.

Ces événements s’inscrivent dans un débat récurrent en Israël sur la conscription des orthodoxes, souvent opposés au service militaire obligatoire, une question sensible qui continue de provoquer des affrontements et des manifestations régulières.