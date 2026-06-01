Enquête : l'identité juive se renforce en Israël, mais le lien avec la diaspora s'effrite

Une nette évolution des perceptions identitaires est en cours au sein de la société israélienne. Selon l'édition 2026 de l'Indice de la diaspora, présentée au bureau du président israélien, 57 % des Juifs d'Israël se définissent désormais d'abord comme juifs avant de se définir comme israéliens. Un chiffre en forte hausse par rapport à l'an dernier, où cette proportion n'atteignait que 34 %.

Cette étude, réalisée pour le ministère de la Diaspora et de la Lutte contre l'antisémitisme auprès d'un échantillon représentatif de 1 216 adultes juifs israéliens, met en évidence un renforcement marqué de l'identité juive et traditionnelle au sein de la population. Selon les auteurs du rapport, cette évolution pourrait avoir des conséquences directes sur le paysage politique israélien. Les partis du centre et de la gauche, traditionnellement davantage axés sur les thèmes du libéralisme et de la démocratie, pourraient être amenés à accorder une place plus importante aux références juives et identitaires dans leurs discours et leurs programmes.

Parallèlement à cette affirmation de l'identité juive en Israël, le rapport révèle une tendance inverse concernant les relations avec les communautés juives de la diaspora. Seuls 48 % des Israéliens considèrent désormais que l'existence de grandes communautés juives à l'étranger constitue un atout pour l'État d'Israël. L'étude fait également état d'un recul significatif du soutien à la prise en compte des intérêts des Juifs de la diaspora dans les décisions israéliennes liées à la religion, à la politique étrangère ou à la sécurité nationale.

Le soutien financier aux communautés juives hors d'Israël semble également s'éroder. La volonté de contribuer personnellement à des projets destinés à renforcer l'identité juive dans la diaspora est en baisse, tandis que seuls 20 % des personnes interrogées soutiennent l'idée d'allouer des fonds publics israéliens à l'aide aux communautés juives à travers le monde.

Réagissant à la publication de l'étude, le président Isaac Herzog a rappelé l'importance stratégique et historique du lien entre Israël et les communautés juives de la diaspora. Il a souligné que le renforcement de cette relation demeurait une responsabilité nationale majeure et un élément essentiel de l'identité de l'État juif.