Sondage : près d’un Juif israélien sur deux dit s’être rapproché de son identité juive depuis le 7 octobre

Le massacre du 7 octobre 2023 et la guerre qui a suivi ont profondément bouleversé la société israélienne. Mais loin d’avoir affaibli le sentiment identitaire des Juifs d’Israël, ces événements semblent avoir produit l’effet inverse. Selon le "Baromètre Tzohar du judaïsme et de la tradition", près de la moitié des Juifs israéliens (48 %) affirment s’être renforcés dans leur identité juive depuis le début du conflit, dont 27 % qui disent s’y être "beaucoup" rapprochés.

Cette étude met en lumière une évolution davantage nationale et culturelle que strictement religieuse. Ainsi, 65 % des personnes interrogées déclarent que leur lien avec l’État d’Israël et la terre du pays s’est renforcé, tandis que 60 % disent ressentir un attachement accru au peuple juif. En revanche, les proportions sont plus faibles concernant la foi religieuse : 43 % évoquent un renforcement de leur croyance en Dieu et 41 % un rapprochement avec la tradition juive.

Le sondage montre également une évolution dans la manière dont les citoyens se définissent. Une majorité de Juifs israéliens (60 %) affirment aujourd’hui se sentir davantage juifs qu’israéliens. Parmi les 11 % ayant modifié leur réponse depuis le 7 octobre, les trois quarts sont passés d’une définition prioritairement "israélienne" à une identité d’abord "juive". Seule exception notable : le public laïc, dont 75 % continuent à se définir davantage comme israéliens que juifs.

Le phénomène traverse toutefois plusieurs catégories de la société. Les traditionalistes sont les plus nombreux à signaler un renforcement identitaire (68 %), mais même parmi les laïcs, plus d’un quart des répondants (26 %) disent avoir resserré leur lien au judaïsme. Le sondage souligne aussi un écart d’origine : 71 % des répondants mizrahim (orientaux) déclarent un renforcement identitaire, contre 34 % chez les ashkénazes.

Dans ce contexte de guerre prolongée, la tradition apparaît comme un facteur de résilience. Quarante-quatre pour cent des répondants disent s’être appuyés sur la tradition ou la foi pour faire face aux difficultés liées au conflit. Ce chiffre atteint 89 % chez les haredim et 61 % chez les traditionalistes. Par ailleurs, 68 % soutiennent une présence du judaïsme et de la tradition dans l’espace public, tandis que 63 % considèrent cette "réveil juif" comme globalement positif.

Le rabbin David Stav, président de l’organisation Tzohar, estime que ces résultats traduisent un rapprochement spontané, culturel et identitaire avec le judaïsme, y compris chez une partie du public laïc, plus qu’un mouvement classique de retour à la pratique religieuse.

Le sociologue Nissim Leon, qui a accompagné l’étude, souligne de son côté une réalité plus nuancée. Selon lui, la tradition sert aujourd’hui de ressource de cohésion personnelle et collective face à l’incertitude de la guerre, tout en suscitant chez certains milieux laïcs la crainte que ce mouvement identitaire soit récupéré à long terme par des forces politiques religieuses ou nationalistes.