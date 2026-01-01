Enrôlement : le Forum des familles d'otages dénonce le détournement de ses symboles par des orthodoxes

Le forum des familles des personnes enlevées a vivement réagi mercredi à une campagne récemment diffusée par des cercles orthodoxes, accusée de détourner de façon choquante les symboles emblématiques de la mobilisation pour la libération des otages.

Dans une prise de position particulièrement ferme, le forum dénonce un usage qu’il juge indécent et inapproprié d’éléments devenus indissociables de ce combat national. Chaises jaunes, rubans jaunes et slogans associés à la lutte pour le retour des captifs auraient été réutilisés dans un contexte politique et sectoriel, ce que les familles considèrent comme une atteinte grave à la mémoire et à la souffrance des proches.

`Selon le communiqué, la campagne, attribuée à des groupes orthodoxes radicaux, assimile la situation des otages à celle de déserteurs haredim incarcérés, une comparaison qualifiée d’inacceptable. Pour le forum, cette initiative franchit une limite morale claire et constitue une instrumentalisation d’un symbole national parmi les plus sensibles de l’histoire récente du pays.

Les familles exigent le retrait immédiat de l’ensemble des supports de cette campagne. Elles rappellent qu’à leurs yeux, un seul combat doit primer : celui du retour de Ran Gvili, encore détenu par le Hamas et dont le Forum souligne qu'il est le seul véritable otage israélien.

Les représentants des familles notent enfin que ce n’est pas la première fois que les symboles de cette lutte sont utilisés à des fins politiques, évoquant des épisodes similaires survenus après l’arrestation de déserteurs ultra-orthodoxes. Ils appellent à préserver le caractère unificateur et apolitique de la mobilisation, estimant que toute récupération nuit à l’unité nationale et ravive inutilement la douleur des proches des otages.