Israël : 300 femmes assassinées en dix ans, une escalade alarmante

Un rapport accablant présenté mardi à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, devant la commission parlementaire pour l'avancement du statut de la femme révèle une réalité glaçante : 300 femmes ont été assassinées en Israël depuis 2015, avec une aggravation dramatique de la situation en 2025.

Entre 2015 et 2024, 269 femmes ont perdu la vie, soit une moyenne de 27 victimes par an. L'année 2024 s'était déjà distinguée comme la plus meurtrière de la décennie avec 35 féminicides. Mais les huit premiers mois de 2025 égalent déjà ce bilan annuel, révélant une détérioration inquiétante du phénomène.

L'étude met en lumière des inégalités frappantes entre communautés. Les femmes arabes représentent 53% des victimes sur la période étudiée, contre 42% pour les femmes juives et 4% pour les autres groupes. Depuis 2019, leur proportion parmi les assassinées oscille chaque année entre 51% et 59%.

Plus troublant encore : le taux d'élucidation des crimes varie considérablement selon l'origine des victimes. Globalement, 30% des meurtres entre 2015 et 2024 restent non résolus. Mais ce chiffre explose à 46% pour les femmes arabes assassinées, tandis que seulement 9% des meurtres de femmes juives demeurent sans inculpation.

L'analyse des dossiers élucidés révèle que dans 50% des cas, l'assassin est le conjoint de la victime, 30% un autre membre de la famille, et 20% une connaissance extérieure au cercle familial.

Ces proportions varient selon les communautés : 59% des femmes juives sont tuées par leur conjoint, tandis que chez les Arabes, 41% des victimes succombent sous les coups d'un membre de la famille autre que le conjoint, et 34% par leur partenaire.

Le rapport souligne une défaillance systémique : 36% des femmes assassinées en 2024-2025 avaient déposé plainte pour violences familiales. Ce taux grimpe à 43% chez les victimes juives, environ un tiers chez les Arabes. Plus préoccupant : lorsque le meurtrier est le conjoint, 41% des victimes avaient signalé des violences ; ce chiffre atteint 56% quand l'assassin est un autre membre de la famille.

Enfin, neuf meurtres en 2025 ont été commis par des individus souffrant de troubles psychiatriques, majoritairement des proches non conjugaux, soulevant des questions sur le suivi médical et la prévention.