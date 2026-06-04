Israël : 80 millions de shekels à gagner ce soir, la fièvre du loto s’empare du pays

Les Israéliens ont une nouvelle fois les yeux rivés sur leur ticket de loto. Ce jeudi soir, le premier prix du Double Loto atteindra 80 millions de shekels, soit le montant maximal autorisé par le règlement du Mifal Hapais, l’organisme national de loterie.

Il s’agit du quatrième tirage consécutif sans gagnant du jackpot principal. Comme le plafond a déjà été atteint, la cagnotte ne peut plus augmenter malgré l’absence de vainqueur lors des précédentes tirages.

Cette situation provoque traditionnellement un engouement massif du public. Selon les estimations, les ventes de grilles devraient atteindre plusieurs millions de shekels cette semaine, portées par l’espoir de décrocher l’un des plus gros gains jamais proposés en Israël.

Si aucun joueur ne remporte le jackpot lors des prochains tirages et qu’aucun gagnant n’est désigné d’ici le 9 juin, le Mifal Hapais devra appliquer une règle exceptionnelle : les 40 millions de shekels du premier prix du loto classique seront redistribués entre les gagnants des catégories inférieures.

En attendant, les gains des rangs secondaires ont déjà été augmentés de 50 %, conséquence directe de l’accumulation des cagnottes non distribuées.

L’histoire montre que ce type de situation n’est pas inédit. Début 2025, sept tirages consécutifs avaient déjà atteint le plafond maximal sans qu’aucun joueur ne trouve la combinaison gagnante.

Le record absolu remonte toutefois à 2022, lorsqu’il avait fallu attendre vingt tirages avant qu’un participant ne décroche finalement les 40 millions de shekels du loto classique.

Un jackpot... amputé par les impôts.

Si le futur gagnant du Double Loto empoche théoriquement 80 millions de shekels, la somme réellement perçue sera nettement inférieure.

Les gains importants sont soumis à une taxation de 35 %, à laquelle s’ajoute une surtaxe de 5 %, soit un prélèvement total de 40 %.

Concrètement, un gagnant unique toucherait environ 48 millions de shekels après impôts, tandis que près de 32 millions reviendraient directement aux caisses de l’État.

Malgré cette fiscalité, la perspective de devenir multimillionnaire en une soirée suffit à alimenter la fièvre du loto à travers le pays, alors que des milliers d’Israéliens tenteront leur chance ce jeudi soir.