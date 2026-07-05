Israël assouplit les conditions d'exercice pour les psychologues immigrés

Le gouvernement israélien a approuvé un plan visant à faciliter l'obtention d'une licence d'exercice pour les psychologues immigrés, afin de répondre à la pénurie de professionnels de la santé mentale qui touche le pays depuis les attaques du 7 octobre 2023.

Présentée par le ministre de la Santé Haïm Katz et le ministre de l'Immigration et de l'Intégration Ofir Sofer, la réforme permettra aux autorités de faire preuve de davantage de souplesse dans l'évaluation des diplômes, formations cliniques et expériences professionnelles obtenus à l'étranger.

Les commissions chargées des licences pourront désormais reconnaître comme équivalentes certaines qualifications étrangères, à condition qu'elles répondent aux exigences légales et professionnelles israéliennes. Elles seront également autorisées à examiner les dossiers des candidats avant même leur arrivée en Israël, afin d'accélérer leur intégration.

Selon les ministères concernés, une cinquantaine de psychologues du monde entier ont déjà entamé cette année des démarches pour immigrer en Israël et y exercer leur profession.

Cette mesure s'inscrit dans une politique plus large visant à lever les obstacles administratifs auxquels sont confrontés de nombreux professionnels qualifiés souhaitant s'installer dans le pays. Depuis plusieurs années, les nouveaux immigrants dénoncent la complexité des procédures de reconnaissance des diplômes dans des secteurs tels que la médecine, l'ingénierie, l'enseignement, le travail social ou encore la finance.

Le ministère de l'Immigration souligne qu'au cours des deux dernières années, plus de 1.000 médecins immigrés ont rejoint le système de santé israélien grâce à des réformes destinées à accélérer leur accès à la profession. Les autorités espèrent désormais obtenir des résultats similaires pour les psychologues, dont les besoins n'ont cessé d'augmenter ces derniers mois.