Israël : Avigaïl et David, prénoms préférés des familles juives en 2024

Le Bureau central des statistiques israélien a dévoilé le palmarès des prénoms les plus attribués aux nouveau-nés en 2024, reflétant les particularités culturelles et religieuses du pays.

Chez les filles juives, Avigaïl arrive en première position avec 1 437 naissances, suivie d'Ayala (1 182) et Sarah (1 151). Du côté des garçons juifs, David domine largement avec 1 842 nouveau-nés portant ce prénom, soit 2,7% des naissances masculines. Suivent Lavi (1 519) et Ariel (1 479).

Le top 10 des prénoms féminins juifs comprend également Tamar, Maya, Esther, Yael, Noa, Libi et Hannah. Pour les garçons, on retrouve Raphaël, Ouri/Ori, Yossef, Ari, Moshe, Yehouda et Avraham. Cette liste témoigne d'un attachement marqué aux prénoms bibliques et traditionnels.

Dans la communauté musulmane, Mohamed reste le prénom masculin le plus répandu avec 2 257 naissances en 2024, mais il poursuit une baisse constante : de 17% au début des années 2000, sa part est tombée à environ 10% des naissances musulmanes. Pour les filles musulmanes, Maryam arrive en tête avec 566 attributions.

Le classement musulman masculin inclut également Youssef, Ahmad, Adam, Omar, Ali, Abd, Amir, Ibrahim et Saned. Chez les filles, on trouve Watin, Leen, Mesk, Sham, Lian, Maria, Malak, Mila et Sileen.

L'analyse géographique révèle des différences significatives. Les prénoms traditionnels comme Esther, Sarah, Avraham, David, Yossef et Moshe sont particulièrement populaires dans les villes à forte concentration orthodoxe. À l'inverse, des prénoms comme Maya pour les filles et Adam pour les garçons sont davantage prisés dans les villes du centre du pays, notamment à Tel Aviv-Jaffa.

Les statistiques montrent également que la répartition des prénoms varie considérablement selon les catégories socio-économiques. Certains prénoms comme Ariel et Ori figurent parmi les prénoms mixtes les plus courants, une tendance relativement nouvelle dans la société israélienne.