Israël : Baisse de la natalité et digitalisation croissante dans la société ultra-orthodoxe

L'Institut Haredi pour les Affaires Publiques vient de publier son rapport 2024 sur l'état de la communauté ultra-orthodoxe en Israël, mettant en lumière des transformations majeures au sein de cette société. Selon l'étude réalisée par le Dr Eitan Regev et Yehudit Miletsky, les pressions économiques accélèrent des changements significatifs dans les modes de vie haredi. Fin 2024, environ 1,26 million de juifs ultra-orthodoxes vivaient en Israël, représentant 12,5% de la population. L'un des résultats les plus surprenants est la forte baisse du taux de natalité chez les couples haredim, atteignant son plus bas niveau en 43 ans avec 6,1 enfants par famille en moyenne. Les projections pour 2065 estiment désormais la part de la communauté haredi entre 20 et 22% de la population israélienne, bien en-deçà des estimations précédentes.

La dernière décennie a vu une importante migration depuis les villes traditionnellement ultra-orthodoxes, avec environ 75.000 départs de Jérusalem et 42.000 de Bnei Brak, tandis que Beit Shemesh accueillait 40.000 nouveaux résidents haredim. Le taux de propriétaires dans la communauté a baissé pour la première fois en sept ans, passant de 69% à 65%, alors que le nombre d'emprunteurs hypothécaires a augmenté à 43%. Le prix moyen d'un appartement pour les familles haredi a bondi de 14% pour atteindre 1,6 million de shekels.

"Le rapport témoigne de changements significatifs et profonds dans la société haredi", déclare Eli Paley, fondateur de l'Institut. "Les pressions économiques ont conduit à des changements fondamentaux dans les modes de vie de la communauté haredi, et cela s'est renforcé avec les défis de la guerre Épées de Fer."

La digitalisation progresse également, avec 71% d'utilisateurs d'Internet dans la communauté, presque le double du taux de 2014 (39%). Cependant, l'usage des réseaux sociaux reste limité, avec seulement 39% d'utilisateurs de WhatsApp contre 88% chez les juifs non-haredim.