Israël : des élèves agressés lors d’une sortie scolaire

Un incident de violence, soupçonné d’être motivé par des considérations racistes, s’est produit mercredi lors d’une sortie scolaire d’élèves de Sakhnin, dans le nord d’Israël. Des élèves et des enseignants du collège Ibn Khaldoun affirment avoir été violemment attaqués par un groupe de jeunes alors qu’ils participaient à une excursion pédagogique dans la région de Emek HaMaayanot, dans le nord d’Israël. Selon la direction de l’établissement, deux classes accompagnées de quatre enseignants ont été prises pour cible au cours de la visite. Le directeur de l’école, Kamal Abu Younes, évoque une attaque soudaine et d’une extrême violence. « Ils ont commencé à cracher, à jeter des pierres, à frapper les élèves et à utiliser du gaz lacrymogène. C’est une attaque raciste, il n’y a aucune autre explication », a-t-il déclaré.

L’incident a provoqué un mouvement de panique parmi les élèves. Treize d’entre eux ont été évacués vers les hôpitaux Centre médical Poria et Hôpital HaEmek pour recevoir des soins. Un enseignant a également été blessé et hospitalisé dans un état jugé moyen après une exposition au gaz lacrymogène et au gaz au poivre. Les autres élèves ont été raccompagnés à l’école sous la supervision de l’équipe éducative, tandis que les parents ont été informés et appelés à rejoindre leurs enfants.

La police du district Nord, dépêchée sur les lieux, a procédé à l’arrestation de trois mineurs soupçonnés d’être impliqués dans l’agression. Un adulte responsable de leur encadrement a été interpellé pour interrogatoire. Une enquête a été ouverte afin de déterminer précisément les circonstances de l’incident.

Profondément choqué, le directeur de l’établissement a souligné qu’en près de quarante ans de carrière dans l’éducation, il n’avait jamais été confronté à une situation similaire. L’événement a suscité une vive émotion à Sakhnin, où des manifestations ont été organisées pour dénoncer la violence et le climat d’insécurité au sein de la société arabe.