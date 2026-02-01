Tel Aviv : 40 000 personnes manifestent contre la violence dans la société arabe

Près de 40 000 personnes se sont rassemblées samedi soir sur la place Habima, à Tel Aviv, pour dénoncer la flambée de la violence au sein de la société arabe et ce qu’elles qualifient d’inaction persistante des autorités. Cette mobilisation judéo-arabe intervient dans un contexte particulièrement tendu: quelques heures avant la manifestation, un homme a été abattu à Lod, illustrant tragiquement la réalité que les manifestants entendaient dénoncer.

La victime, Omar al-Shamali, 25 ans, a été tuée par balles lors d’un conflit entre familles. Deux autres personnes ont été blessées, dont une grièvement. Il s’agit du 27e meurtre recensé depuis le début de l’année 2026 au sein de la société arabe, selon les données d’initiatives citoyennes de suivi. Le suspect est toujours en fuite, tandis que la police évoque un possible acte de vengeance lié à une fusillade survenue plus tôt dans la semaine.

La manifestation de Tel Aviv, qualifiée de "marche de la colère", visait directement l’échec de la Police israélienne à garantir la sécurité personnelle des citoyens arabes. Des proches de victimes étaient présents, parmi lesquels la famille d’Adam al-Rumayel, tué à Rahat. Sur scène, l’ancien député Jamal Zahalka, président du comité de suivi de la population arabe, a dénoncé une criminalité "nourrie par une politique gouvernementale défaillante" et appelé à poursuivre la mobilisation jusqu’à l’obtention d’une vie "normale, sans peur ni racket".

Des témoignages poignants ont ponctué la soirée. Khitam Abu Fana, dont le fils Firas a été assassiné l’an dernier, a déclaré que la violence ne détruisait pas seulement des vies, mais aussi "le sentiment de sécurité de toute une société", appelant à la justice non par vengeance, mais pour garantir l’avenir.

Sur le plan politique, plusieurs députés de l’opposition ont affiché leur soutien. Yoav Segalovitch a insisté sur la nécessité de maintenir une coopération étroite avec les représentants arabes et affirmé que des plans opérationnels existent déjà pour lutter efficacement contre la criminalité. De son côté, Ayman Odeh, chef du parti Hadash-Ta’al, a qualifié la manifestation d’"historique" et appelé à des mesures courageuses et immédiates.

Le mouvement de protestation a également trouvé un écho dans le monde du sport. Les clubs de football Bnei Sakhnin et Bnei Reina ont exprimé leur solidarité, appelant à une responsabilité collective et à une égalité réelle devant le droit à la sécurité.

Dans un communiqué, l’organisation Initiatives Abraham a averti que la situation constituait désormais une "urgence nationale", promettant une intensification de la mobilisation tant que la valeur de la vie humaine ne sera pas la même pour tous en Israël.