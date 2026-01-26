Ayman Odeh appelle les citoyens juifs à rejoindre une manifestation contre la criminalité dans la société arabe

Le président du parti Hadash-Ta’al, Ayman Odeh, a appelé les citoyens juifs d’Israël à se joindre à une grande manifestation prévue samedi soir à Tel-Aviv, afin de dénoncer la vague persistante de criminalité violente qui frappe la société arabe.

S’exprimant lors de la réunion hebdomadaire de son groupe parlementaire à la Knesset, entouré de familles de victimes arabes de la criminalité, Ayman Odeh a invité « le public juif à venir participer avec nous » à ce rassemblement, présenté comme une lutte commune pour la sécurité personnelle.

« Il n’existe pas de demi-démocratie, pas de demi-égalité et pas de coexistence à moitié. C’est le combat de chacun d’entre nous pour pouvoir vivre en sécurité », a-t-il déclaré.

Cette mobilisation intervient dans un contexte de profonde inquiétude au sein de la population arabe d’Israël. Jeudi dernier, les dirigeants arabes ont organisé une grève générale nationale pour protester contre l’inefficacité des forces de l’ordre face à la montée de la violence et aux homicides quasi quotidiens.

L’année 2025 a été la plus meurtrière jamais enregistrée pour la société arabe, avec 252 victimes d’homicides. Depuis le début de l’année 2026, au moins 20 personnes supplémentaires ont déjà perdu la vie dans des actes de violence criminelle.

Plusieurs sondages réalisés au cours de l’année écoulée indiquent qu’une large majorité des citoyens arabes n’ont plus confiance dans les services de police, accusés de ne pas assurer une protection suffisante ni de lutter efficacement contre les réseaux criminels. La manifestation de samedi entend ainsi faire pression sur les autorités pour obtenir des mesures concrètes et immédiates.