"Lutter contre la criminalité dans la société arabe est une obligation morale pour Israël" (Herzog)

En visite dans le nord d’Israël, le président Isaac Herzog a affirmé que la lutte contre la criminalité et la violence au sein de la société arabe devait constituer une priorité nationale absolue. À Sakhnin, épicentre récent de manifestations contre l’insécurité, le chef de l’État a rencontré plus d’une dizaine de maires arabes ainsi que des familles endeuillées par des homicides.

« Le combat contre le crime et la violence dans la société arabe doit être tout en haut de l’agenda national et mené avec une détermination totale. C’est une mission nationale et une obligation morale. Nous devons effacer cette tache du visage de la société israélienne », a déclaré Herzog.

Au cours de sa visite, le président s’est rendu dans un supermarché appartenant à Ali Zbedat, un entrepreneur local à l’origine d’une grève générale après avoir dénoncé publiquement des menaces et tentatives d’extorsion de la part d’organisations criminelles. La fermeture de son commerce, suivie par d’autres chefs d’entreprise, a déclenché un mouvement de protestation d’ampleur dans les villes et localités arabes du pays.

Isaac Herzog a également rencontré Qasem Awad, père du pédiatre Abdallah Awad, tué par balle l’an dernier alors qu’il remplaçait un confrère dans une clinique de Kafr Yasif. Présentant ses condoléances, le président a qualifié ce meurtre « d’acte criminel et incompréhensible ».

S’adressant au chef de l’État, le père endeuillé a rappelé que l’État avait « l’obligation fondamentale » de protéger ses citoyens arabes. « Nous ne voulons pas être relégués à l’arrière-cour. Nous sommes des citoyens respectueux des lois, désireux de vivre en paix, dans la dignité et la sécurité », a-t-il déclaré.

L’an dernier a été le plus meurtrier jamais enregistré pour la minorité arabe en Israël, avec 252 morts liés à la criminalité. Le taux d’homicides a doublé en 2023 et continue d’augmenter, ravivant les critiques à l’encontre de la politique sécuritaire menée sous le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir.