Israël : des habitants du sud de Tel-Aviv dénoncent l’échec des politiques migratoires

Des habitants du sud de Tel-Aviv ont adressé une lettre aux autorités israéliennes, appelant à une action immédiate face à ce qu’ils décrivent comme une dégradation continue de la sécurité et des conditions de vie dans leurs quartiers. Cette initiative, portée notamment par le mouvement « Front pour la libération du sud de Tel-Aviv » dirigé par Sheffi Paz, intervient dans un contexte marqué par une série récente d’agressions violentes.

Dans leur courrier adressé au Premier ministre Benjamin Netanyahou, au ministre de la Justice Yariv Levin et au ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, les signataires dénoncent « des années d’échec des politiques migratoires » et affirment porter depuis longtemps le poids de l’immigration illégale.

« Nous nous adressons à vous au nom des habitants du sud de Tel-Aviv, qui supportent depuis des années les défaillances de la politique d’immigration et d’infiltration illégale en Israël », écrivent-ils. Selon eux, les récents incidents de violence, impliquant notamment des adolescents issus de familles de migrants, ne sont pas des cas isolés mais « un signal d’alarme révélant une réalité chronique ».

Les habitants décrivent une situation sociale tendue, marquée par un sentiment d’abandon, une montée de la criminalité et un manque de présence des autorités. Ils estiment que la politique actuelle a créé une « expérience sociale dangereuse », imposée sans leur consentement, et dénoncent une perte de souveraineté de l’État sur son territoire.

Parmi leurs revendications figurent l’adoption d’une législation fondamentale sur l’immigration, la fin des mesures de protection collective pour les migrants en situation irrégulière, ainsi que leur éloignement du territoire. Ils appellent également à la création d’une police spécialisée dans l’immigration et à un renforcement de l’application de la loi contre les séjours illégaux et les réseaux d’exploitation.

Enfin, les signataires exigent un plan gouvernemental global pour la réhabilitation du sud de Tel-Aviv, incluant des budgets dédiés, des objectifs précis et un calendrier d’exécution. « Les habitants du sud de Tel-Aviv ne sont pas des citoyens de seconde zone », conclut la lettre, appelant les autorités à « prendre leurs responsabilités et agir concrètement » pour restaurer la sécurité et la qualité de vie dans ces quartiers.