Israël envisage d’interdire les téléphones au collège et au lycée

Après l’interdiction des téléphones portables dans les écoles primaires, le ministère israélien de l’Éducation envisage d’étendre la mesure à l’enseignement secondaire, c’est-à-dire aux collèges et aux lycées. Une option encore à l’étude, qui suscite de fortes réticences et soulève de nombreuses questions pratiques.

S’exprimant lors du congrès de l’Association des directeurs de l’éducation des collectivités locales à Eilat, le ministre de l’Éducation Yoav Kisch a indiqué que la décision serait examinée « dans les mois à venir », avec un arbitrage attendu « d’ici la fin de l’année » en vue de la prochaine rentrée scolaire. « Nous souhaitons d’abord évaluer les retours de l’interdiction en primaire et déterminer si un dispositif similaire peut fonctionner au collège et au lycée », a-t-il déclaré.

Le ministre reconnaît toutefois que le principal obstacle réside dans les réticences des adolescents. « Il ne s’agit pas de transformer les enseignants en policiers », a-t-il expliqué, rappelant que dans certains pays, des interdictions strictes ont conduit des élèves à contourner les règles, notamment en venant avec plusieurs appareils. Il s’interroge également sur la capacité du système actuel, adapté au primaire, à répondre aux réalités du secondaire.

Contrairement aux élèves du primaire, de nombreux collégiens et lycéens doivent rester joignables pour des raisons familiales ou personnelles. Certains s’occupent de frères et sœurs plus jeunes, travaillent après les cours, suivent des leçons de conduite ou gèrent des démarches administratives. Une interdiction totale pourrait ainsi compliquer leur quotidien.

Le Conseil national des élèves et de la jeunesse a vivement critiqué le projet. Selon ses représentants, une telle mesure risquerait de créer un mécontentement important, d’isoler les élèves du monde extérieur et de constituer une réponse superficielle à des problèmes plus profonds. Ils plaident plutôt pour une meilleure régulation des usages numériques, la lutte contre le cyberharcèlement et l’éducation à une utilisation responsable des réseaux sociaux.

Conscient de la sensibilité du sujet, le ministère avance avec prudence, cherchant un équilibre entre objectifs pédagogiques, contraintes pratiques et acceptabilité par les élèves.