Israël : explosion record des plaintes contre les administrations publiques en 2025

Le contrôleur de l’État israélien et médiateur national Matanyahu Englman a publié mardi un rapport particulièrement sévère sur le fonctionnement des services publics en Israël en 2025. Le document révèle une hausse spectaculaire de 41 % des plaintes déposées par les citoyens, avec un niveau inédit de réclamations jugées fondées.

Selon les chiffres officiels, 30 366 plaintes ont été enregistrées l’an dernier. Plus frappant encore : 56 % d’entre elles ont été reconnues comme justifiées, soit le taux le plus élevé depuis la création de la commission des plaintes publiques.

Les organismes les plus visés sont le ministère des Transports, l’Institut national d’assurance, l’administration fiscale, la police israélienne, le ministère de la Santé ainsi que plusieurs municipalités. Mais c’est surtout le ministère du Travail qui concentre les critiques : 7 082 plaintes ont été déposées contre lui, en hausse de 659 % sur un an. Plus de 91 % de ces plaintes ont été jugées fondées.

Le rapport décrit une administration débordée, particulièrement dans la gestion des aides destinées aux familles, aux réservistes mobilisés et aux évacués des zones touchées par la guerre. Plusieurs dossiers mettent en lumière des situations qualifiées d’« absurdes » ou de « profondément bureaucratiques ».

Parmi les cas cités figure celui d’un soldat de Tsahal vivant près de Gaza, privé d’une aide financière maximale après le 7 octobre parce qu’il n’était pas officiellement en service au moment des faits. Après intervention du médiateur, il a finalement obtenu l’intégralité de l’indemnisation.

Une autre affaire concerne un réserviste ayant servi plus de 500 jours pendant la guerre et poursuivi par la municipalité de Jérusalem pour des pénalités de stationnement accumulées durant son absence. Les amendes ont finalement été annulées.

Le rapport révèle également des dysfonctionnements graves touchant des populations vulnérables : une femme détenue enfermée avec un homme dans une cellule, des allocations familiales bloquées pendant sept ans ou encore des déplacés du nord privés d’aides en raison de procédures impossibles à compléter.

Pour Matanyahu Englman, ces chiffres traduisent « un échec profond du service public » dans un contexte de guerre et de pression nationale permanente.