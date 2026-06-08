Israël face à une hausse inquiétante du vapotage chez les adolescents

Le ministère israélien de la Santé a publié lundi son rapport annuel sur le tabagisme pour 2025, mettant en évidence une progression préoccupante de l’usage des cigarettes électroniques chez les jeunes. Les autorités sanitaires alertent sur une baisse continue de l’âge d’exposition à la nicotine et sur l’ampleur croissante du phénomène au sein des établissements scolaires.

Selon le rapport, 23,1 % des adultes israéliens fument. Le tabagisme demeure l’un des principaux facteurs de mortalité évitable dans le pays. Les données du ministère indiquent qu’en 2022, environ 12 386 décès ont été attribués au tabac, soit près de 23 % de l’ensemble des décès enregistrés cette année-là. Parmi eux, 894 décès seraient liés au tabagisme passif.

L’exposition à la fumée secondaire reste également élevée. Près de 28,9 % de la population juive et 48,5 % de la population arabe déclarent être régulièrement exposées au tabagisme passif.

Le rapport souligne surtout l’essor des cigarettes électroniques chez les adolescents. Environ un élève sur cinq déclare avoir déjà essayé une cigarette électronique, contre 19 % ayant expérimenté une cigarette classique. Pour la première fois, le taux d’expérimentation du vapotage dépasse celui du tabac traditionnel. Par ailleurs, 17 % des élèves affirment avoir utilisé une cigarette électronique au moins une fois au cours du mois écoulé.

Les autorités constatent une augmentation de cette tendance entre 2023 et 2025 aussi bien chez les élèves juifs qu’arabes, y compris chez les jeunes filles arabes. Le rapport met également en lumière le taux particulièrement élevé de tabagisme chez les hommes arabes adultes, qui atteint 46,2 %, soit environ deux fois la moyenne nationale.

Face à cette situation, le ministère de la Santé poursuit le renforcement de sa politique de lutte contre le tabac. À partir d’août 2026, tous les produits du tabac et du vapotage vendus en Israël devront comporter des avertissements graphiques couvrant 75 % de la surface des emballages. Cette mesure vise à empêcher que certains produits soient perçus comme moins dangereux que d’autres.

Le ministre de la Santé, Haim Katz, a souligné que le tabagisme restait l’un des principaux risques pour la santé publique et a appelé à poursuivre les efforts de prévention, de sensibilisation et de contrôle. Le directeur général du ministère, Moshe Bar Siman Tov, a quant à lui regretté le retard pris par plusieurs initiatives législatives destinées à mieux protéger les jeunes contre les produits contenant de la nicotine.

Les organisations de santé tirent également la sonnette d’alarme. Selon plusieurs responsables associatifs, Israël fait face à une véritable "épidémie de nicotine" chez les adolescents. Ils appellent à des mesures plus strictes, notamment l’interdiction de certains arômes jugés attractifs pour les jeunes, un renforcement de l’application de la loi et des investissements plus importants dans les programmes de prévention. Selon eux, le tabagisme demeure l’une des principales causes évitables de maladie et de décès dans le pays, avec des milliers de victimes chaque année.