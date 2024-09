Israël : Fin de la grève des enseignants du secondaire

La grève des enseignants du secondaire en Israël, qui avait débuté le 1er septembre, jour de la rentrée scolaire, a été "suspendue" dimanche soir. Ran Erez, président de l'Association des enseignants du secondaire, a annoncé tard dans la nuit que les cours reprendraient lundi matin. "Par responsabilité envers l'État, les enseignants et les étudiants, et malgré l'irresponsabilité du ministère des Finances et les négociations 'avortées', nous annonçons la suspension de la grève", a déclaré Erez dans un communiqué adressé aux membres du syndicat vers 23h30.

Cependant, cette annonce tardive a suscité la colère des syndicats d'étudiants et de parents. Le Conseil national des étudiants et de la jeunesse ainsi que le Conseil national des parents ont appelé les élèves à ne pas se rendre à l'école lundi, dénonçant "une moquerie envers les étudiants israéliens". Malgré la reprise des cours, Erez a souligné que de nombreuses sanctions syndicales restaient en vigueur. Les enseignants ne soumettront pas de notes et ne participeront pas aux activités hors campus, à l'exception des préparatifs du voyage annuel dans les camps de concentration en Pologne.

Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, s'est félicité de la fin de la grève, affirmant qu'elle "n'était pas justifiée dès le départ, certainement pas pendant une guerre". De son côté, le ministre de l'Éducation, Yoav Kisch, a déclaré sur X : "En guerre, on ne nuit pas aux enseignants et aux étudiants. Ni avec des grèves, ni avec des sanctions".

La grève avait affecté environ 514 000 lycéens des classes de Seconde à Terminal. Les principaux points de désaccord portaient sur les contrats individuels pour les enseignants, les augmentations de salaire rétroactives et d'autres primes.

Malgré la suspension de la grève, l'incertitude demeure quant à la reprise effective des cours lundi, en raison de l'appel des syndicats d'étudiants et de parents à ne pas se rendre à l'école.