Polémique : l'ancien grand rabbin séfarade conseille aux jeunes de ne pas s'engager dans l'armée

Le rabbin Yitzhak Yosef, ancien grand rabbin séfarade et membre du Conseil des sages de la Torah du parti Shas, a provoqué une controverse en s'opposant à l'enrôlement des juifs ultra-orthodoxes dans l'armée israélienne. Dans une vidéo enregistrée plus tôt ce mois-ci, il déclare que "même ceux qui ne sont pas studieux ne doivent pas rejoindre l'armée". Le bureau du Premier ministre Netanyahou a rapidement condamné ces propos : "La déclaration de l'ancien grand rabbin Yitzhak Yosef est inacceptable et mérite d'être condamnée. Nous n'accepterons aucune manifestation de refus de servir, quelle qu'en soit l'origine."

Pour illustrer son point de vue, le rabbin Yosef a cité l'exemple d'étudiants de yeshiva qui se sont engagés dans Tsahal : "Ils se sont corrompus. Ils sont tous devenus laïcs. Puis ils sont revenus à la religion", a-t-il affirmé.

Le porte-parole du Shas, Asher Medina, a tenté de minimiser la controverse en déclarant à Ynet : "Les paroles du rabbin Yosef visaient à souligner le besoin vital de structures appropriées pour les jeunes ultra-orthodoxes souhaitant s'engager. Il n'y a dans ses propos aucun appel à la désobéissance."

Le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a vivement réagi : "Un appel à la désertion en temps de guerre, qui plus est de la part de quelqu'un qui a reçu un salaire de l'État dans une fonction officielle, est un franchissement de la ligne rouge qui met en danger la démocratie et compromet notre avenir."

Cette déclaration intervient alors que le rabbin Yosef vient d'être nommé membre du Conseil des sages de la Torah, l'instance dirigeante spirituelle du mouvement Shas. Certains membres du parti le considèrent comme le successeur naturel de son père, le rabbin Ovadia Yosef, qui avait fondé ce conseil après avoir été grand rabbin d'Israël.