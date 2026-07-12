Israël : la classe moyenne recule, les inégalités se creusent

La classe moyenne israélienne se contracte, tandis que les inégalités progressent et que les services publics manquent de moyens, selon le rapport "État des lieux social 2026" publié dimanche par le Centre Adva. L’organisation estime qu’Israël aborde la période électorale après plusieurs années de politiques ayant transféré une part croissante du coût de la santé, de l’éducation, du logement et de la protection sociale vers les ménages.

En 2024, les dépenses civiles par habitant étaient inférieures d’environ un tiers à la moyenne de l’OCDE. Ce sous-investissement aurait fragilisé les services essentiels avant même la guerre, alors que les secteurs de la santé, de l’aide sociale et de l’éducation souffraient déjà de pénuries de personnel.

Après le 7 octobre 2023, 143 000 personnes ont officiellement été évacuées des régions frontalières, dont 75 000 dans le sud et 68 000 dans le nord. Selon le rapport, ces déplacements ont été gérés sans plan civil global ni calendrier clair pour le retour et la reconstruction. Les mêmes faiblesses seraient réapparues lors de la récente guerre contre l’Iran : manque d’abris, surcharge des municipalités, aides inégales et recours aux dons et initiatives citoyennes.

Les écarts de revenus restent considérables. En 2023, les ménages salariés du décile supérieur percevaient en moyenne 85 218 shekels brut par mois, contre 6 278 shekels pour le décile inférieur, soit 13,6 fois plus. Les deux déciles les plus riches concentraient 45 % des revenus, tandis que 82 % des revenus du capital revenaient au décile supérieur.

Seuls 54,4 % des ménages israéliens appartiennent à la classe moyenne, contre 62 % en moyenne dans l’OCDE. Près d’un quart se situent sous le seuil de pauvreté ou à proximité, alors qu’Israël affiche le deuxième niveau de prix le plus élevé de l’organisation. En outre, 23,4 % des salariés à temps plein perçoivent un bas salaire.

Le logement constitue une autre source majeure d’inégalités. Dans le décile inférieur, 58 % des ménages ne possèdent aucun bien immobilier et les locataires consacrent 54 % de leur revenu net au logement. Dans le décile supérieur, seuls 7 % ne sont pas propriétaires et 30 % détiennent au moins deux logements.

Le rapport alerte également sur les pénuries dans la petite enfance, les services sociaux et la santé mentale. Plus de 1 400 postes restent vacants dans les services sociaux municipaux, tandis que le système public manquait déjà d’environ 300 psychiatres avant la guerre.

Le Centre Adva appelle les partis à présenter un plan de reconstruction civile fondé sur une hausse des dépenses publiques, le renforcement de la santé, de l’éducation et de la protection sociale, le développement du logement public et une fiscalité plus équitable.