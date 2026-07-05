Israël : les rendez-vous chez les spécialistes se font attendre

Plus d'un million d'Israéliens ont dû patienter plus d'un mois pour obtenir un rendez-vous chez un médecin spécialiste en 2025, selon les dernières données publiées par le Bureau central des statistiques (CBS).

L'enquête révèle que 24 % des patients, soit environ 800.000 personnes, ont attendu entre un et trois mois avant d'être pris en charge. Près de 10 %, soit plus de 300.000 Israéliens, ont même dû patienter plus de trois mois pour consulter un spécialiste.

Les délais les plus importants concernent plusieurs disciplines médicales. Ainsi, 67 % des patients souhaitant consulter un gastro-entérologue ont attendu plus de deux semaines. Ce taux atteint 62 % pour la médecine interne, tandis que 60 % des patients ont connu des délais similaires pour obtenir un rendez-vous en neurologie ou en urologie.

Face à ces difficultés d'accès au système public, de nombreux Israéliens se tournent vers le secteur privé. Selon l'étude, 1,2 million de personnes âgées de 20 ans et plus, soit 19 % de la population adulte, ont eu recours à des soins médicaux privés au cours de l'année.

L'enquête met également en évidence une perte de confiance dans les hôpitaux publics. Environ 1,5 million d'Israéliens, soit un quart de la population, estiment que la qualité des soins dispensés dans les établissements publics est insuffisante.

Ces chiffres illustrent les défis auxquels est confronté le système de santé israélien, marqué par une demande croissante de soins spécialisés, des délais d'attente prolongés et un recours de plus en plus fréquent au secteur privé.