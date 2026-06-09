Israël offre jusqu’à 72 000 shekels aux enseignants et psychologues prêts à s’installer près de Gaza

Le gouvernement israélien a annoncé la mise en place d’une prime pouvant atteindre 72 000 shekels destinée aux nouveaux enseignants et psychologues qui accepteront de travailler dans les communautés situées à proximité de la bande de Gaza.

Cette initiative, portée conjointement par le ministère des Finances, le ministère de l’Éducation et l’administration de Tekuma, vise à renforcer durablement le système éducatif dans les localités touchées par les conséquences de la guerre.

Selon les autorités, ce programme doit encourager l’installation de nouveaux professionnels dans la région et contribuer à la reconstruction du tissu éducatif local.

Les postes concernés couvrent un large éventail de disciplines, notamment l’anglais, l’informatique, les mathématiques, la physique, la biologie, la chimie, les technologies, l’enseignement préscolaire, le conseil éducatif ainsi que les professions thérapeutiques et psychologiques.

Des dérogations pourront également être accordées pour d’autres spécialités jugées prioritaires en fonction des besoins spécifiques de la région.

Le montant de la prime dépendra notamment de la durée de l’engagement des candidats ainsi que de leur lieu de résidence. Les aides les plus importantes seront accordées aux professionnels qui s’installeront dans la région depuis une localité située à plus de 30 kilomètres.

Le programme sera déployé jusqu’en 2028 et bénéficiera d’un budget global de 54 millions de shekels. Sur cette somme, 30 millions seront financés directement par l’administration de Tekuma, chargée de la réhabilitation des localités du pourtour de Gaza.

Pour le ministre de l’Éducation Yoav Kisch, cette mesure représente un investissement stratégique pour l’avenir de la région.

« Construire une salle de classe prend quelques mois. Construire une communauté éducative prend des années », a-t-il déclaré.

Le ministre estime que l’initiative permettra de former une nouvelle génération de responsables éducatifs capables d’accompagner les enfants de la région dans les années à venir.

Le directeur de l’administration de Tekuma, Aviad Friedman, a souligné que l’éducation constitue l’un des piliers de la reconstruction des communautés frontalières.

« Notre objectif n’est pas seulement de répondre aux besoins immédiats, mais aussi de créer une réserve d’éducateurs de qualité qui choisiront de construire leur vie dans la région, de s’intégrer aux communautés locales et de diriger le système éducatif des prochaines années », a-t-il affirmé.

Les autorités espèrent ainsi attirer de nouveaux talents dans une région qui demeure au cœur des efforts de réhabilitation engagés après les événements du 7 octobre et les années de conflit qui ont suivi.