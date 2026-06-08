En pleine alerte, elle accouche dans une salle dédiée à son amie assassinée à Nova

Au milieu des sirènes d’alerte et des tirs de missiles iraniens vers Israël, Noa Handler, une habitante d’Ashdod, a donné naissance lundi à sa première fille, Eli, dans des circonstances particulièrement émouvantes. La jeune mère a accouché à l’hôpital Assuta d'Ashdod, dans une salle de naissance portant le nom de sa meilleure amie, Naomi Bikhar, assassinée lors du massacre perpétré par les terroristes du Hamas au festival Nova le 7 octobre 2023.

Pour Noa Handler, cet accouchement a représenté bien plus que l’arrivée d’un enfant. Elle a confié avoir ressenti la présence de son amie tout au long de cette journée exceptionnelle. "J’ai eu le sentiment qu’elle était avec moi, qu’elle veillait sur moi depuis là-haut", a-t-elle déclaré. Elle a expliqué avoir souvent rêvé de Naomi avant la naissance et estimé que cette dernière l’avait accompagnée dans l’un des moments les plus importants de sa vie.

La jeune mère a également souligné le sentiment de sécurité qu’elle a ressenti malgré les alertes répétées. Grâce aux infrastructures protégées de l’hôpital, elle a pu se concentrer entièrement sur son accouchement. "Donner naissance dans un espace sécurisé est une expérience incroyable. Les sirènes sont à peine audibles, on se sent en sécurité et entouré par une équipe professionnelle et attentive", a-t-elle raconté. Selon elle, le dispositif de protection a permis d’éviter toute interruption ou inquiétude liée à la situation sécuritaire extérieure.

Pour Noa Handler, la naissance de sa fille symbolise avant tout la victoire de la vie sur la tragédie. "La vie est plus forte que tout. Nous ne renonçons pas et nous sommes toujours là malgré les guerres, la douleur et les pertes", a-t-elle affirmé.

La responsable des salles d’accouchement de l’hôpital, la Dre Tal Ben Walid, a salué une histoire illustrant "l’espoir, la continuité et la résilience humaine". Elle a rappelé que l’ensemble du service de maternité est entièrement protégé, permettant aux futures mères de traverser cet événement majeur dans les meilleures conditions possibles, même lorsque des sirènes retentissent à l’extérieur. Selon elle, cette organisation permet aux patientes de se consacrer pleinement à la naissance de leur enfant, en ayant la certitude d’être dans l’endroit le plus sûr pour elles et leurs bébés.