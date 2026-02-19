Les biens des victimes du festival Nova pillées dès le lendemain du massacre

Des images de vidéosurveillance révélées mercredi soir par la chaîne publique Kan montrent une scène d’une gravité exceptionnelle : au lendemain du massacre perpétré lors du festival Nova, trois Israéliens se sont rendus sur les lieux pour piller les biens des victimes, alors que des corps se trouvaient encore sur place et que des terroristes du Hamas étaient toujours actifs dans la zone.

Les faits se sont produits le 8 octobre, moins de vingt-quatre heures après l’attaque terroriste qui a coûté la vie à des centaines de participants à la fête organisée près du kibboutz Reïm. Les caméras, restées en fonctionnement, ont filmé les trois hommes circulant entre les véhicules des personnes assassinées ou rescapées, s’emparant de tout ce qu’ils pouvaient trouver.

Les accusés, Liran Yaakobov, Netanel Aviv et Oz Hai Ruham, originaires de Beer-Sheva, ont été condamnés le mois dernier par le tribunal de paix de la ville, sur la base notamment de ces enregistrements. Selon le jugement, ils se sont rendus sur le parking de Reïm en franchissant des barrages de police, l’un d’eux affirmant résider dans une localité voisine pour obtenir le passage.

Parmi les objets dérobés figuraient une sacoche contenant 13 000 shekels en espèces, des bijoux et accessoires pour une valeur d’environ 2 000 shekels, des écouteurs, des ordinateurs portables et du matériel professionnel estimé à 5 000 shekels. Ils ont notamment volé l’ordinateur portable de Jenny Nissimov, la carte bancaire de Shay Mutzafi ainsi que des documents personnels appartenant à Matan Lior, tous assassinés la veille.

Les trois hommes ont été condamnés à des peines allant jusqu’à trois ans et demi de prison ferme, une sanction inférieure aux réquisitions du parquet du district sud. Dans sa décision, la juge Shosh Shitrit a dénoncé des actes qui "ont porté atteinte à la dignité des participants au festival, profané la mémoire des victimes alors que des corps se trouvaient encore sur les lieux". Elle a souligné que, dans de telles circonstances, il ne s’agissait pas d’un simple délit contre les biens, mais d’"une trahison absolue de la dignité humaine et de la solidarité sociale fondamentale".

Si la peine apparaît sévère pour des faits de vol, le tribunal a insisté sur le caractère particulièrement odieux d’un pillage commis sur une scène de massacre, au cœur d’un des jours les plus tragiques de l’histoire récente d’Israël.