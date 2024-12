Israël : près de 40 % des enfants vivent dans la pauvreté, selon un rapport annuel

L'organisation humanitaire israélienne Latet a publié lundi son rapport annuel sur la pauvreté en Israël. 678 200 familles (22,3%) et 2 756 000 individus (28,7%) dont 1 240 000 enfants (39,6%), vivaient dans la pauvreté en 2024, selon l'enquête.

Selon la définition de l'Assurance Nationale, le seuil de pauvreté est définit lorsque le revenu par habitant est inférieur à 50 % du revenu médian de l'économie. En revanche, l'indice alternatif définit la pauvreté comme "un état de manque significatif par rapport aux besoins et aux conditions de vie essentiels à l'existence de base".

Le rapport fait référence à un coût de la vie minimum qui représente le "seuil de pauvreté alternatif" et reflète les dépenses nécessaires à la vie de base, ainsi qu'un coût de la vie normatif en Israël en 2024 de 5 355 shekels (1410 euros) par personne. La somme minimale pour subvenir aux besoins de base d'un ménage composé de 2 adultes et d'un enfant est de 13 617 shekels (3586 euros). Ces chiffres représentent respectivement une augmentation de 5,5% et 6,9% par rapport à l'année dernière.

Yossi Zamir/Flash90

Dans le domaine de l'éducation, le rapport souligne de graves dommages aux enfants issus de familles soutenues par les aides sociales. Les résultats scolaires de 44,6% des enfants soutenus ont été fortement ou très fortement compromis, contre 1,14% dans la population générale. En outre, 22,8 % des familles bénéficiant d'aides ont déclaré qu'au moins un de leurs enfants avait abandonné l'école ou avait dû aller dans un internat en raison de difficultés économiques (18,9 %).

Le rapport annuel d'Elem, organisation israélienne d'aide aux adolescents, pour 2024 a également été publié lundi matin. 45% des jeunes à risque rencontrés par les équipes d'Elem déclarent consommer de l'alcool, 35% souffrent de détresse mentale et 30% déclarent ne pas fréquenter régulièrement l'école. Au cours de l'année écoulée, le réseau d'assistance d'Elem a reçu plus de 10 000 demandes de jeunes.