Israël : un enfant de 6 ans non vacciné décède de la grippe

Un garçon de 6 ans non vacciné contre la grippe est décédé vendredi matin des complications liées à la maladie. Selon ses parents, l'enfant a commencé à présenter des symptômes respiratoires jeudi, avant de s'effondrer à son domicile ce matin, les poussant à alerter les services d'urgence du Magen David Adom.

Les examens réalisés au centre médical Kaplan ont révélé que l'enfant, habituellement en bonne santé et sans antécédents médicaux particuliers, était positif à la grippe de type A. Malgré des tentatives de réanimation prolongées et les efforts acharnés de l'équipe médicale des urgences pédiatriques pour sauver sa vie, les médecins ont dû constater son décès.

Le Dr Shahar Oren, médecin senior aux urgences pédiatriques du centre médical Kaplan du groupe Clalit, a réagi suite à ce drame : "Nous assistons ces derniers jours à une vague importante de grippe de type A, une maladie virale qui provoque de la fièvre élevée, des symptômes respiratoires et peut entraîner des complications comme une pneumonie ou une myocardite".

Le médecin a lancé un appel pressant à la population : "Nous sommes encore au début de l'hiver et les vaccins sont disponibles dans tous les centres médicaux et caisses d'assurance maladie. S'il vous plaît, allez vous faire vacciner".

Ce décès survient après deux autres cas mortels signalés la semaine dernière : un garçon de 6 ans vacciné, dont les organes ont été donnés, et une fillette de dix ans et demi non vaccinée.