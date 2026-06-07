Israël : un joueur remporte 40 millions de shekels au Loto après 16 tirages sans gagnant

La série record a pris fin. Un joueur israélien a remporté samedi soir le jackpot de 40 millions de shekels du Loto de la loterie nationale Mifal Hapayis, mettant un terme à 16 tirages consécutifs sans gagnant du premier prix.

Le vainqueur a trouvé les six numéros gagnants ainsi que le numéro complémentaire, décrochant ainsi la totalité du jackpot, qui avait atteint le plafond légal autorisé pour le Loto classique en Israël.

Avec 40 millions de shekels, soit plus de 10 millions d’euros, il s’agit de l’un des gains les plus importants enregistrés dans le pays depuis fin 2024.

Un autre participant a remporté 375 000 shekels après avoir trouvé les six numéros gagnants sans le numéro complémentaire.

Au total, 79 joueurs ont gagné 6 748 shekels chacun après avoir trouvé cinq numéros et le numéro complémentaire, tandis que 352 personnes ont remporté 964 shekels en trouvant cinq numéros.

Ces dernières semaines, l’absence de gagnant avait permis au jackpot de grimper rapidement jusqu’à son plafond réglementaire.

Le 18 mai dernier, le premier prix s’élevait encore à 30 millions de shekels. En l’espace de quelques tirages, il avait atteint les 40 millions de shekels autorisés par la réglementation israélienne.

Dans la formule « Double Lotto », qui double la mise et les gains potentiels, le jackpot atteignait même 80 millions de shekels, soit plus de 20 millions d’euros.

La dernière fois qu’un jackpot similaire avait été remporté remonte à janvier 2025, après une série de huit tirages au plafond.

Les probabilités de décrocher le jackpot restent extrêmement faibles. Selon Mifal Hapayis, les chances de trouver les six numéros ainsi que le numéro complémentaire sont d’environ une sur 16,2 millions.

Le gagnant ne percevra toutefois pas l’intégralité des 40 millions de shekels. En Israël, les gains importants de loterie sont soumis à une taxation de 35 %, à laquelle s’ajoute une surtaxe de 5 %, portant le prélèvement total à 40 %.

Malgré cette fiscalité, le nouveau millionnaire devrait tout de même empocher près de 24 millions de shekels nets, soit plus de 6 millions d’euros.

Le prochain tirage permettra désormais de savoir si le jackpot du Double Lotto trouvera à son tour un gagnant ou s’il restera au niveau maximal.