Israël : un procureur grièvement blessé après une intervention policière à Beer Sheva

Une affaire de violences policières secoue Israël après l’arrestation musclée de trois membres d’une même famille à Beer Sheva, à la suite d’une plainte pour tapage nocturne. Parmi les personnes interpellées figurent un procureur du parquet du district sud, un médecin de l’hôpital Soroka et un infirmier travaillant dans un établissement psychiatrique.

Selon leurs avocats, l’incident s’est produit vendredi dernier lors d’un dîner familial organisé au domicile de la famille, alors que des enfants dormaient dans une pièce voisine. Vers 23 heures, un voisin, lui-même policier, serait arrivé accompagné de deux autres agents en civil après une plainte pour bruit. Les proches des suspects affirment que les policiers seraient entrés dans le logement sans mandat ni autorisation.

Les avocats des suspects soutiennent que la famille a tenté de faire sortir les policiers du domicile et qu’un appel au standard de la police aurait même conduit une opératrice à dire au propriétaire : « Ne les laissez pas entrer dans la maison. »

Le procureur interpellé affirme avoir ensuite été violemment frappé par les policiers. Souffrant d’une fracture du nez nécessitant une opération ainsi que de lésions aux reins, il accuse les agents de l’avoir forcé à s’allonger au sol avant de le rouer de coups et de lui marcher sur la tête. Selon son témoignage, un policier lui aurait lancé plus tard : « Ils t’ont fait un joli visage. »

La police israélienne présente une version radicalement différente des faits. Selon les autorités, les occupants de la maison auraient refusé d’obéir aux injonctions des policiers et les auraient agressés physiquement. Deux policiers ont également été hospitalisés, dont l’un avec une fracture à la main.

Les trois suspects ont été libérés mardi sous résidence surveillée. L’affaire fait désormais l’objet d’une enquête du département israélien chargé des investigations contre les policiers (Mahash), tandis qu’une nouvelle audience judiciaire est prévue dimanche.