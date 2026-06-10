Israël va généraliser l’apprentissage de l’anglais personnalisé par intelligence artificielle

Israël va déployer l’intelligence artificielle dans l’apprentissage de l’anglais à l’échelle nationale.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de l’Éducation Yoav Kisch ont annoncé que, dès la prochaine année scolaire 2026-2027, tous les collèges du pays passeront à un système d’apprentissage personnalisé de l’anglais alimenté par l’IA.

L’annonce a été faite lors d’une visite au collège Dekel Vilnai, à Maalé Adoumim.

Le ministère de l’Éducation entend ainsi passer de la phase d’intégration expérimentale de l’intelligence artificielle à une mise en œuvre large dans les salles de classe, avec l’extension nationale du « Projet 720 ».

Selon les autorités, ce dispositif doit permettre à chaque élève de progresser à son propre rythme, avec des exercices, des réponses et un accompagnement adaptés à son niveau.

Benjamin Netanyahou a présenté cette initiative comme une étape majeure pour le système éducatif israélien.

« Israël est l’un des premiers pays à commencer à mettre en œuvre l’IA pour un apprentissage personnalisé de chaque élève », a déclaré le Premier ministre.

Il a ajouté que le système continuerait à évoluer et à s’améliorer au fil du temps.

« Vous vous souviendrez que vous avez été des pionniers dans une transformation mondiale et dans un grand changement pour l’État d’Israël », a-t-il affirmé aux élèves.

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Le Premier ministre a également insisté sur la possibilité d’utiliser ces outils en dehors des heures de classe.

Selon lui, les élèves pourront poser des questions, recevoir des réponses immédiates et continuer à progresser de manière autonome après l’école.

« Il est très important pour nous que vous vous sentiez capables de poser n’importe quelle question, de recevoir n’importe quelle réponse et d’avancer », a-t-il déclaré.

Pour le gouvernement, cette réforme marque une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle dans le système éducatif israélien et dans la préparation des élèves aux compétences du futur.