Jérusalem : Barry Levitt, 80 ans, tué dans l’effondrement d’un balcon sur une boulangerie

Il se trouvait sur place avec son épouse et ses petits-enfants.

Le drame s’est produit dans la rue Keren Kayemet LeIsrael, lorsqu’un balcon situé au deuxième étage d’un immeuble résidentiel de trois niveaux s’est effondré sur une succursale de la boulangerie Angel située au rez-de-chaussée.

Barry Levitt a été retrouvé coincé sous les décombres dans un état critique. Les pompiers ont tenté de le dégager, mais les équipes médicales ont prononcé son décès sur place.

Son épouse a été légèrement blessée. Quatre autres personnes ont également été touchées et évacuées vers des établissements médicaux.

Selon les premiers éléments de l’enquête, un ingénieur s’était rendu sur les lieux plus tôt dans la journée après la découverte de défauts structurels sur le balcon. Il aurait averti que des mesures immédiates étaient nécessaires, mais la structure s’est effondrée quelques heures plus tard, avant que les réparations puissent être effectuées.

Les pompiers, les secouristes du Magen David Adom, les bénévoles de United Hatzalah et la police israélienne sont intervenus sur les lieux. Les équipes de secours ont fouillé les décombres à la recherche d’autres victimes, tandis qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’effondrement.

La municipalité de Jérusalem a indiqué qu’une équipe spécialisée dans les bâtiments dangereux, accompagnée de l’ingénieur municipal, avait été dépêchée sur place. Elle a précisé qu’elle agirait en fonction des conclusions des inspections et des recommandations des autorités compétentes.

Les funérailles de Barry Levitt doivent se tenir mardi à 21 heures au cimetière de Har HaMenuchot, à Jérusalem.