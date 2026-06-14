Jérusalem : un nourrisson de huit jours décède après une circoncision

Un nourrisson de huit jours est décédé vendredi à Jérusalem quelques heures après avoir subi une circoncision, ont annoncé les autorités israéliennes.

Selon l’hôpital Hadassah du mont Scopus, le bébé a été admis en urgence après avoir perdu connaissance peu après la cérémonie. À son arrivée au centre médical, l’enfant était en arrêt cardiaque et ne présentait plus de pouls.

Les équipes médicales et les secouristes ont tenté de le réanimer pendant de longues minutes, mais les médecins ont finalement été contraints de constater son décès.

Les parents du nourrisson, habitants de l’implantation de Neveh Erez en Judée-Samarie, ont indiqué que l’enfant s’était effondré peu après la circoncision, réalisée vendredi après-midi.

Les circonstances exactes du drame restent pour l’heure inconnues. La police israélienne a ouvert une enquête afin de déterminer les causes du décès.

Le corps du nourrisson a été transféré à l’institut médico-légal pour une autopsie, qui devra établir si le décès est lié à une complication médicale, à un problème préexistant ou à un autre facteur.

Les autorités soulignent qu’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions avant les résultats de l’enquête et de l’examen médico-légal.