Lag Baomer menacé : Israël suspend les préparatifs à Meron

À dix jours de la fête de Lag Baomer, les autorités israéliennes ont ordonné l’arrêt des préparatifs pour la traditionnelle Hiloula du rabbin Shimon Bar Yohaï au Mont Meron, un événement qui attire chaque année des dizaines de milliers de fidèles. La décision, transmise vendredi par le ministère de la Défense aux différents ministères, intervient dans un contexte de fortes tensions sécuritaires.

Pour l’heure, aucune directive officielle d’annulation n’a été publiée. Mais la suspension des préparatifs laisse fortement présager que l’événement ne pourra pas se tenir dans sa forme habituelle. Jusqu’à présent, le Commandement du Front intérieur et la police recommandaient pourtant de poursuivre l’organisation comme prévu.

Une réunion doit se tenir dimanche sous l’autorité du Premier ministre, en présence des différents acteurs concernés, afin de statuer sur la tenue de l’événement. Sur le terrain, l’incertitude domine. «La gestion des autorités sécuritaires n’est pas claire et crée une grande confusion», a confié une source impliquée dans les préparatifs.

Cette décision intervient alors que les inquiétudes s’intensifient en Israël quant à une possible reprise des combats avec l’Iran. Les négociations entre Washington et Téhéran semblent dans l’impasse, tandis que la trêve au Liban reste fragile, avec des violations régulières imputées au Hezbollah.

La Hiloula de Meron, l’un des plus grands rassemblements religieux du pays, revêt une importance symbolique majeure. Après les restrictions imposées durant la pandémie de Covid-19, son éventuelle annulation serait un nouveau coup dur pour les fidèles.